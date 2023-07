Jaguar F-Type: il sound del suo V8 conservato alla British Library

La mitica sportiva britannica non se ne andrà in silenzio! Il rombo del suo otto cilindri a V verrà conservato alla British Library

Mentre prosegue il cammino che a partire dal 2025 connoterà Jaguar come un premium brand interamente elettrico, la celebre Casa britannica ha deciso di condividere con la British Library le registrazioni del sound del mitico V8 della F-Type (qui la nostra prova). Le registrazioni - effettuate dall'interno dell'abitacolo e all'esterno dell'auto - catturano l'inconfondibile sonorità dell’Ottovù sovralimentato. In questa maniera, Jaguar consentirà a tutto il mondo di godere per sempre del ruggito coinvolgente della sua ultima sportiva alimentata con motore a combustione interna.

Jaguar F-Type in sala di registrazione

RUGGENTE Le registrazioni sono state effettuate all’interno della camera semi-anecoica del Gaydon Engineering Centre. Una stanza insonorizzata che è stata utilizzata per sviluppare e testare molti veicoli Jaguar. Una F-Type R75 Ligurian Satin Black Coupé MY 2024 ha eseguito una serie di cambi marcia e di accelerazioni dando vita a tracce audio da 30 e 50 secondi. Le registrazioni iniziano con lo start del motore che sale per poi stabilizzarsi al minino (600 giri/minuto). Ogni volta che l’auto accelera, le valvole dell'impianto di scarico si aprono liberando così il caratteristico rombo che contraddistingue F-Type. Non mancano poi brusche cambiate, scalate di marcia, crepitii e scoppiettii generati dai poderosi terminali di scarico.

Jaguar F-Type: il motore V8

SOUND UNICO Charles Richardson, Jaguar Senior Sound Engineer, ha dichiarato: ''Grazie al meticoloso lavoro di ottimizzazione che abbiamo apportato all'intero propulsore, soprattutto ai sistemi di aspirazione e scarico, il V8 sovralimentato della F-Type emette un sound davvero unico. Prima del lancio della vettura abbiamo eseguito più di 85 iterazioni e da allora il lavoro di sviluppo non si è mai arrestato. L’apice di tutto ciò, ovvero il suono che si ascolta mentre si guida la F-Type R35, è qualcosa che vogliamo sia disponibile per le generazioni a venire. La sua archiviazione presso la British Library ci consente di raggiungere questo traguardo e ne siamo molto orgogliosi.''

Jaguar F-Type: il sound del suo V8 conservato alla British Library

SPORTIVA DI RAZZA La F-Type R75 Coupé MY 2024 è un’edizione speciale creata per celebrare l’ultimo model year della sportiva inglese (qui 7 coppie di Jaguar E-Type restaurate). Disponibile esclusivamente con trazione integrale, il suo 5.0 litri V8 sovralimentato eroga una potenza di 575 CV e una coppia di 700 Nm, che consentono alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,7 secondi e di raggiungere una velocità massima limitata elettronicamente di 300 km/h.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 28/07/2023