Nostalgia canaglia: sette coppie di splendide Jaguar E-Type restaurate!

Ci sono auto che incarnano la tradizione più pura del motorsport e delle competizioni, senza se e senza ma. Una di queste è la Jaguar E-Type, inconfondibile, bellissima e unica. Le prime E-Type da corsa, progettate direttamente dalla casa inglese e presentate nel 1961 al Salone di Ginevra, conquistarono le loro prime vittorie sportive un mese dopo, il 15 aprile, con un primo e un terzo posto all’Oulton Park Trophy, guidate rispettivamente da Graham Hill e Roy Salvadori. In totale, tra il 1961 e il 1964, le E-Type ottennero ben 24 podi.

IL RESTAURO Jaguar presenta oggi la ZP Collection, una gamma limitatissima di sette coppie di E-Type, una roadster e una fixed head, completamente restaurate a mano dagli artigiani di Jaguar Classic Works a Coventry in oltre duemila ore di lavoro. Le due auto si ispirano ai modelli immatricolati all’epoca come “ECD 400” e “BUY 1”.

La prima auto rende omaggio alla E-Type roadster coupé Indigo Blue di Graham Hill, rifinita in Oulton Blue e capote nera; bianchi gli inserti tondi su cofano e portiere, così come il bordo della calandra anteriore. Come l’auto da corsa originale, sono stati rimossi gli overrider anteriori e la barra con il logo che attraversa la griglia. Il volante è in legno di faggio, le feritoie del cofano sono saldate e le chiusure esterne hanno il blocco a chiave. Gli interni sono rivestiti in pelle rossa Bridge of Weir e Hardura, il clacson dorato si aziona a pressione.

PEZZO UNICO Sulla console centrale è presente un pannello in alluminio anodizzato con decorazioni artigianali realizzate dal maestro d’incisione Jonny ''King Nerd'' Dowell. Sulla Oulton Blue troviamo la silhouette della vettura e il tracciato di Oulton Park con la bandiera di partenza e di arrivo, in onore della prima vittoria di Graham Hill, una corona d’alloro e una citazione del pilota inglese: “In una gara la mia auto diventa parte di me, e io divento parte di lei”.

La seconda E-Type, guidata da Roy Salvadori a Crystal Palace nel 1961, è stata realizzata sulla base di una coupé Fixed Head, così da dare a clienti e collezionisti la possibilità di possedere entrambi le versioni di carrozzeria. Il colore Crystal Grey si ispira al Pearl Grey originale, anche qui troviamo decalcomanie tonde bianche come sulla ECD400, e gli stessi paraurti cromati e i loghi ZP. All’interno i rivestimenti sono in pelle Bridge of Weir Dark Navy con finiture Hardura, abbinate al volante in legno di faggio. L’incisione tra i sedili riporta l'altra metà della corona d'alloro incisa sulla console della Oulton Blue, il tracciato è quello di Crystal Palace, e il testo riporta il nickname di Roy Salvadori ''King of the Airfields''.

IL MOTORE Le auto della ZP Collection si basano sulle specifiche delle E-type Series 1 3.8 prodotte tra il 1961 e il 1964: motore V8 da 3.8 litri, potenza di 265 CV, con radiatore in lega, ventola di raffreddamento elettrica e accensione elettronica, che termina in uno scarico in acciaio inossidabile lucidato.

TOCCO DI MODERNITÀ Nel loro essere squisitamente vintage, le auto montano comunque un sistema di infotainment Jaguar Classic con radio DAB, connettività Bluetooth e navigatore. Sul fronte meccanico, la novità più significativa è rappresentata dal cambio manuale a cinque rapporti, con sincronizzazione e ingranaggi elicoidali, così da risultare più confortevole nella guida.

INTERESSA? Se siete tra i fortunati che possono anche solo pensare di permettersene una, potete provare a contattare direttamente Jaguar Classic. I clienti riceveranno anche un telo copriauto realizzato su misura con logo ZP e uno specifico cric, da riporre in una borsa - parimenti esclusiva - da riporre sotto il pianale del bagagliaio. A ogni auto è inoltre abbinato un casco d’epoca che riprende le forme di quelli indossati da Hill e Salvadori nelle gare, realizzati da Bill Vero di Everoak che produce caschi dagli anni Cinquanta. Ogni casco è provvisto di borsa in pelle su misura, realizzata con lo stesso pellame degli interni.

ANCHE LA NUOVA Nel corso dell’anno la divisione SV Bespoke di Jaguar presenterà anche una serie limitata di più moderne F-Type ZP Edition, ispirate a questa collezione Quattordici auto monteranno un V8 sovralimentato da 5.0 litri, e saranno riservate ai clienti della E-type ZP Collection.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 07/06/2023