Chi non muore si rivede: nuova GT elettrica Jaguar, cosa sappiamo

Gli affezionati al brand possono tirare un sospiro di sollievo. Il Giaguaro è vivo e vegeto, si era solo preso una pausa di riflessione. Dopo mesi di relativo anonimato, Jaguar torna a parlare di sé e dei suoi progetti. Che il futuro del glorioso marchio british sia tinto di verde elettrico, non è una novità: solo modelli a batterie già dal 2025 e questo si sapeva. A non conoscersi era semmai l'identità del primo modello del nuovo corso full electric. Identità che corrisponderà a quella di una GT a quattro porte. Esclusiva. Molto, esclusiva. Sotto, il primissimo teaser.

Nuova GT elettrica Jaguar, appuntamento nel 2024

TIMELINE In un incontro a Gaydon, Jaguar Land Rover Group ha affermato che i prototipi del nuovo modello saranno testati su strada entro la fine del 2023. Prima espressione della strategia ''Reimagine'' di JLR (e che coinvolge anche Land Rover), la nuova Gran turismo verrà svelata al mondo nel 2024, per poi entrare sul mercato nel 2025. A un prezzo indicativo di 100.000 sterline, ovvero 114.000 euro al cambio attuale. Non sono pochi, ma c'è un perché.

LA JAGUAR DEI RECORD Sarà la prima di una gamma di tre vetture e sarà prodotta a Solihull, lo stesso stabilimento che costruirà anche Range Rover elettrica, su una nuova piattaforma su misura per veicoli elettrici chiamata Jaguar Electrified Architecture (JEA). Infine, sarà la Jaguar di serie più potente di sempre, nonché una EV dall'autonomia di percorrenza e la velocità di ricarica assai superiori anche ad I-Pace. A tal proposito, Jaguar non ha diffuso i dati di potenza del motore o prestazioni, tuttavia cita un'autonomia di 700 km e - da colonnine ad alta capacità - un recupero di circa 320 km di autonomia in 15 minuti.

Il futuro del Giaguaro è collegato alla spina

MISTERIOSA Foto teaser a parte, anche il design rimane ben nascosto. Sarà curato dal Chief Creative Officer di JLR Gerry McGovern e, almeno a giudicare dall'unica immagine a disposizione, si distinguerà per una pronunciata spalla posteriore squadrata.

ALZARE L'ASTICELLA Tornando al prezzo, non esattamente popolare. L'ambizione di JLR è di spostare il marchio Jaguar verso una fascia di mercato ancor più alta, riducendo così i volumi di vendita, ma rafforzando un'immagine ancora più esclusiva che non oggi. ''Stiamo reinventando radicalmente Jaguar come un marchio di lusso moderno'', spiega McGovern. ''Il fondatore di Jaguar, Sir William Lyons, voleva che le sue vetture fossero una copia del nulla, ed è su questo che stiamo lavorando. Jaguar deve tornare a suscitare esuberanza, aspirazione e coraggio come nessun altro. Per i nuovi progetti, ho più entusiasmo di quanto non ne abbia mai avuto”. Insomma, prepariamoci a qualcosa di speciale. A una ''copia del nulla''.

Jaguar e la nuova Gran turismo EV: saranno fuochi d'artificio

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/04/2023