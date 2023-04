Le 25 (+1) figate di nuova Range Rover da non perdere: eccole in video!

La nuova Range Rover è un’auto talmente esagerata, talmente esuberante, che non è neppure catalogabile come “semplice” SUV di lusso. Il modello che stiamo provando in queste settimane (e di cui leggerete presto la prova su queste pagine) monta un V8 BMW da 4,4 litri, due turbocompressori ed eroga ben 530 CV di potenza e 750 Nm di coppia. Nonostante le due tonnellate e mezzo di peso, è capace di uno “zero-cento” in 4,6 secondi!

Range Rover: le 25 figate del SUV inglese in video

SENZA SEGRETI Prima ancora di metterci al volante, però, ci siamo divertiti a spulciarla da cima a fondo, scoprendo la bellezza di 25 (più una!) curiosità che ci hanno lasciato a bocca aperta! Non sono tutte nuovissime o del tutte inedite, ma non per questo sono meno meritevoli di attenzione. Salite a bordo con noi, dunque, e capirete perché, arrivata alla quinta generazione, Range Rover continua a essere l’auto preferita dai reali inglesi. Buona visione!

Pubblicato da Claudio Todeschini, 12/04/2023