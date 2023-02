Range Rover Velar restyling. Novità? Poche ma buone. I prezzi

Ritocchi esterni e all'equipaggiamento interno (il nuovo display curvo), più autonomia in EV per la versione plug-in hybrid

Sul mercato da sei anni (data di nascita: 2017) e periodicamente sottoposta a piccoli interventi di routine, Range Rover Velar chiedeva aggiornamenti di maggior sostanza. Eccola accontentata. Modifiche esterne e interne, alle tecnologie, al comfort, ai motori ibridi. Cresce lievemente anche la soglia prezzo (leggi oltre).

ESTERNI Esteticamente parlando, col restyling di metà ciclo vita l'anello di congiunzione tra Range Rover Evoque e Range Rover Sport ottiene un nuovo design della griglia, una nuova firma dei fari a LED (su alcune versioni) e un paraurti posteriore rivisto. Nuove anche le tinte carrozzeria Metallic Varesine Blue e Premium Metallic Zadar Grey. Nel complesso, si tratta soltanto di dettagli.

INTERNI Più esplicite le novità in abitacolo, dove fa il suo debutto l'infotainment Pivi Pro di nuova generazione, un unico display curvo da 11,4 pollici in luogo della vecchia configurazione a doppio schermo, Apple CarPlay wireless, Android Auto e integrazione Amazon Alexa di serie, ricarica senza fili per lo smartphone e aggiornamenti via etere. Grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore, un sistema che emette frequenze mirate attraverso l'impianto audio di bordo, Velar MY23 dovrebbe risultare anche più silenziosa (-4 decibel).

MILD HYBRID Invariata l'offerta di motori diesel e benzina, tutti quanti con assistenza mild hybrid 48 volt, tutti quanti associati a cambio automatico a 8 rapporti e trazione integrale AWD. In gamma, sempre i diesel 4 cilindri 2,0 litri D200 da 204 cv e 6 cilindri in linea da 3,0 litri D300 da 300 cv, più il benzina 2,0 litri 4 cilindri P250 da 250 cv (il 6 cilindri in linea 3,0 litri da 340 cv o 400 cv non è importato in Italia).

PLUG-IN HYBRID Un upgrade interessa invece Range Rover Velar ibrida ricaricabile (P400e). Il powertrain da 404 cv di sistema conserva l'architettura composta da un 4 cilindri 2,0 litri benzina, supportato da un motore elettrico da 105 kW, tuttavia le dimensioni della batteria crescono fino a 19,2 kW (+12%), il che si traduce in un'autonomia in modalità elettrica di 64 km, ovvero maggiore del +20% rispetto ai precedenti 53 km. Potenza di ricarica batteria in corrente continua fino a 50 kW, rigenerazione 0-80% in 30 minuti: non tutte le plug-in possono permetterselo.

PREZZI Nella sua nuova configurazione, Range Rover Velar ordinabile da febbraio 2023. Listino a partire dai 71.100 euro della versione P250 in allestimento Velar S: qualche centinaio di euro in più rispetto a prima.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/02/2023