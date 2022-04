Range Rover Velar HST, super mild hybrid in giacca e cravatta

La novità 2022 è senz'altro Range Rover quinta generazione, come noto tuttavia il T-Rex dei SUV di lusso ha dato vita, nel corso del tempo, a emanazioni di minori dimensioni, ma ancor più vivaci nell'offerta di motori e allestimenti. Abbiamo visto il badge HST apparire su Range Rover Evoque e Range Rover Sport: ora, a ricevere il restyling in chiave sportiva è Velar. Basata sul modello R-Dynamic, Range Rover Velar HST si propone come il nuovo top di gamma.

Nuova Range Rover Velar HST

DESIGN Un'esclusiva di Velar HST sono innanzitutto la tinta esterna grigio Arroios e i cerchi in lega da 21 pollici nero lucido a razze sdoppiate. Vernice e ruote sono poi abbinate a un tetto nero a contrasto e alla disponibilità dell'opzione ''Black Pack''. Come Velar R-Dynamic, anche Velar HST si distingue infine per vetri posteriori privacy, rivestimento del padiglione in tessuto scamosciato nero e tetto panoramico scorrevole.

TECNOLOGIA L'ultimo sistema di infotainment Pivi Pro di Land Rover si esprime attraverso il solito touchscreen da 10 pollici, la novità consiste semmai nell'integrazione dell'assistenza vocale di Amazon Alexa. Di fronte a sé il guidatore potrà invece consultare il moderno cruscotto digitale da 12,3 pollici. Tra le tecnologie di assistenza alla guida, di serie il Driver Assist Pack e la sua combinazione attiva di cruise control adattivo e mantenimento del veicolo a centro corsia.

Velar HST, gli interni

MOTORI Range Rover Velar HST declinata in due propulsori, ambedue 3 litri 6 cilindri in linea, ambedue con tecnologia mild hybrid 48 Volt: il 3.0 diesel da 300 cv (D300), già presente in gamma, oppure - novità - l'ancor più prestante 3.0 benzina sovralimentato da 400 cv preso in prestito da nuova Range Rover (oltre che Range Rover Sport), sigla P400. Qualunque sia il powertrain che scegli, otterrai trazione integrale e cambio automatico: a 9 rapporti per il diesel, a 8 rapporti col benzina. Energia da vendere, ma non solo: l'adozione di serie di sospensioni pneumatiche elettroniche con ammortizzatori adattivi significa che l'HST può monitorare continuamente la superficie stradale (o fuori-stradale) e lo stile di guida, e regolare la risposta del telaio come diretta conseguenza.

Range Rover Velar HST, anche 3.0 benzina mild hybrid

PREZZI Nuova Velar HST in Gran Bretagna è già ordinabile, prezzi a partire rispettivamente da 69.865 sterline (D300) e da 73.815 sterline (P400). Da un momento all'altro, le tempistiche e i listini per l'Italia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/04/2022