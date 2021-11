Nuova Range Rover, il Re dei SUV detta legge (video)

Lusso, design e tecnologia per la quinta generazione dello "Sport Utility... Luxury Vehicle" inglese. Lo abbiamo visto dal vivo in anteprima

MEZZO SECOLO E NON SENTIRLO Cinquantuno anni e quattro generazioni del SUV inglese di lusso più iconico di sempre, sono tutti condensati nella quinta generazione pronta per il debutto dai concessionari entro marzo 2022. Oggi, la nuova Range Rover combina tradizione e modernità, tecnologia e comfort nella quint’essenza dell’esclusività definita dal costruttore britannico.

Nuova Range Rover 2022: il SUV inglese di lusso si rinnova

Ve l'abbiamo già presentata in ogni sua sfacettatura, oggi la vediamo più da vicino. La nuova Range Rover ha un design senza tempo, con tratti classici che si fondono allo stile moderno. E mai come ora questo aspetto è tanto evidente. La sagoma imponente è inconfondibile, con elementi di stile come la linea di cintura piatta e il tetto che digrada verso la coda, che evolvono quelli del modello attuale, senza snaturarli. Osserviamo la coda come si stacca dal design classico, con il profilo lucido a tutta larghezza che si unisce ai sottili proiettori verticali.

Nuova Range Rover 2022: il dettaglio della coda con i fari a LED verticaliELEGANZA E MODERNITÀ INSIEME Una scelta di rottura col passato, una scelta che non prescinde da una sofisticata e irrinunciabile eleganza. Però, il portellone si divide sempre in due per maggiore praticità e per mantenere vivo il legame con il passato. Le linee pulite dissimulano un corpo vettura imponente, nell’ordine dei 5 metri di lunghezza e oltre (5,05 metri passo corto, 5,25 metri passo lungo LWB).

Tali misure si traducono in un abitacolo spazioso per 4, 5 e fino a 7 passeggeri, con un bagagliaio grande e modulabile, che può trasformarsi in una cuccia di lusso per i vostri amici a quattro zampe. E se la Range ribadisce che lei è il SUV di lusso per eccellenza, basta dare un’occhiata agli interni. Ci sono portiere servoassistite, il massimo della comodità e della sicurezza, che aprono su un abitacolo a dir poco sontuoso. Pellami e rivestimenti pregiati, anche “green”, legni o addirittura ceramiche, fanno da arredo a una lounge di primissima classe.

Nuova Range Rover 2022: abitacolo personalizzabile su misuraGLI OSPITI SONO COCCOLATI NEL MASSIMO COMFORT La tecnologia per il comfort include poltrone - definirli semplici sedili sembra riduttivo - completamente regolabili, climatizzate e con sistema di massaggio. Ci sono, poi, sospensioni pneumatiche adattive e predittive, sistema di cancellazione del rumore e dispositivo di purificazione dell’aria. Insomma, un’oasi di benessere dove fare un viaggio, anche molto lungo, non sarà mai una seccatura, ma una piacevole digressione dalla quotidianità.

L’intrattenimento è gestito dal sistema PIVI Pro di ultima generazione aggiornabile via internet, con hot-spot di bordo, Apple CarPlay, Android Auto e Amazon Alexa, per avere un maggiordomo virtuale che dialoga con la domotica di casa. Poi, ci sono il navigatore che sfrutta il sistema eHorizon Navigation, più dettagliato, il cruscotto digitale da 13,7”, il display infotainment da 13,1” che sembra fluttuare sulla plancia, a richiesta doppio touchscreen da 11,4” dietro, E l’impianto stereo, fino a 1.600 Watt e 35 altoparlanti farebbe contento anche il maestro Riccardo Muti.

Nuova Range Rover 2022: i display da 11,4'' posteriori

Per il lancio motori a 6 e 8 cilindri mild-hybrid a 48V con 3 varianti benzina e 3 diesel per potenze da 249 a 530 CV. In seguito, arriveranno le versioni plug-in hybrid con batteria da 38,2 kWh per un’autonomia dichiarata a zero emissioni fino a 100 km. Più avanti, si dice 2024, anche il modello 100% elettrico. Tutte con trazione integrale, quattro ruote sterzanti, controllo attivo del rollìo e 6 programmi di guida, dall’asfalto all’off-road più difficile.

Nuova Range Rover 2022: la versione plug-in hybrid arriverà dopo il lancio delle mild-hybrid

Lato sicurezza, la nuova Range Rover mette sul banco il meglio della tecnologia, con tutti i dispositivi per la guida assistita di livello 2 e anche di più. Parlo, per esempio, dei proiettori digital LED con fascio fino a 500 metri o delle luci di manovra, che creano un tappeto luminoso intorno all’auto quando si parcheggia. Nella dotazione di serie troviamo il cruise control adattivo, il mantenimento attivo della carreggiata, la frenata automatica di emergenza, l'avviso di pericolo posteriore, il riconoscimento della segnaletica strdale e dei pedoni. Insomma, una suite completa per non essere seconda a nessuna delle rivali più accreditate, tedesche in prima linea.

Nuova Range Rover 2022: sicurezza in parcheggio con la visuale a 360°

SUV di lusso significa anche personalizzazione assoluta. Quindi, con il programma SV (Special Vehicle Operations) potete creare su misura la Range con verniciature speciali, rivestimenti di ogni genere e colore, soluzioni personalizzate come metalli lucidi o legni intarsiati. L’unico limite è la fantasia, più che il portafoglio. Disponibile negli allestimenti SE, HSE, Autobiography, First Edition (al momento del lancio) e nelle versioni super esclusive SV Serenity, SV Intrepid e SV Signature Suite (4 posti), la Range Rover 2022 è già ordinabile con i motori MHEV e attacca a 124.300 euro per la 3.0 diesel in allestimento SE da 249 CV.

Nuova Range Rover 2022: debutto dai concessionari entro marzo

L’abbiamo raccontata, l’avete vista nelle foto, ma se preferite guardarla e conoscerla nei dettagli, scoprire tutta la tecnologia, il comfort e il lusso di cui è capace, allora mettetevi comodi e cliccate su play per gustarvi la nostra presentazione video.

Nuova Range Rover 2022: la plug-in ha un'autonomia EV dichiarata di 100 km

Motori benzina e diesel MHEV, PHEV, elettrico Potenza max da 249 a 530 CV Trazione integrale Cambio automatico a 8 rapporti Dimensioni 5,05/5,25 x 2,05 x 1,87 metri Dimensioni 4,93 x 1,96 x 1,80 m Cx 0,30 Prezzo da 124.300 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/11/2021