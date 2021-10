Novità auto

IN ARRIVO IL SUV LUSSUOSO PER ECCELLENZA Il piano architettato da Jaguar/Land Rover, che ha diffuso il teaser sfuocato di un SUV, per aumentare l’aspettativa in vista del lancio della nuova Range Rover 2022 (fissato online per il 26 ottobre) è andato in frantumi dopo che sono sfuggite in rete alcune immagini dell’inedito modello visto per intero. Le foto ufficiali mostrano il profilo sfuocato dello Sport Utility taglia XL e altri dettagli, compreso l’abitacolo. Tuttavia, gli scatti prelevati dai profili social di due appassionati sono molto più chiari e mettono luce in maniera inequivocabile sullo stile del SUV anglosassone. Possiamo osservare come la Range Rover 2022 sembri quasi identica all'attuale sia nella parte anteriore sia laterale. Nella zona anteriore compaiono una nuova griglia meno estesa, una presa orizzontale nella sezione inferiore del paraurti e gruppi ottici leggermente diversi. Anche le caratteristiche branchie laterali davanti alle portiere sono nuove e l'auto del 2022 è equipaggiata con le maniglie a filo carrozzeria di chiara ispirazione Evoque e Velar.

IL POSTERIORE CAMBIA TUTTO Ma è la vista posteriore che cambia maggiormente i connotati. Al posto dei grossi gruppi ottici del modello di oggi, ci sono sottili profili luminosi verticali che appaiono come pannelli neri quando non sono illuminati e sono collegati tramite un altro profilo orizzontale sotto il lunotto sul quale è fissata la scritta Range Rover. Le immagini degli interni rivelano un nuovo volante a quattro razze, poi troviamo un lussuoso legno naturale sulla console e un touchscreen a sbalzo di tipo tablet, che è più grande di qualsiasi altra display attualmente a bordo dei modelli Jaguar/Land Rover. Quel touchscreen sarà la centrale di comando dell'ultimo software Pivo Pro di Land Rover e sembra essere affiancato da un nuovo design del selettore delle marce, un inedito gruppo di schermi TFT e un pannello di controllo del climatizzatore multizona completamente digitale.

IN ARRIVO I MOTORI IBRIDI Nonostante lo stile per lo più simile, la Range Rover 2022 è sostanzialmente diversa sotto pelle e si basa sulla nuova piattaforma MLA Flex, progettata per ospitare motorizzazioni convenzionali, ma anche elettrificate tipo plug-in hybrid e propulsori completamente elettrici. Tuttavia, Una Range Rover 100% a zero emissioni non arriverà immediatamente e il costruttore britannico ha pensionato il suo vecchio V8 sovralimentato da 5,0 litri, lasciando ai primi modelli che andranno sulla catena di montaggio l’opzione tra un sei cilindri in linea mild hybrid da 3,0 litri, un 4,4 litri otto cilindri turbocompresso di origine BMW e un ibrido plug-in. Se è lo stesso sistema PHEV montato sul Defender 400e, il sistema comprenderà un motore a benzina da 2,0 litri e un motore elettrico, che erogano 404 CV combinati, anche se Land Rover potrebbe ritenere che il nuovo super SUV meriti qualcosa di più vigoroso. La nuova Range Rover 2022 arriverà in versione standard e a passo lungo LWB (Long Wheelbase), ma non aspettatevi più di cinque (sontuosi) posti a disposizione dei fortunati passeggeri. Listini, ovviamente, non ancora comunicati ma la cifra iniziale da sborsare sarà intorno ai 100mila euro, quando il lussuoso SUV arriverà nei concessionari nella primavera del prossimo anno

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/10/2021