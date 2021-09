Auto nel cinema

UNA LUNGA STORIA Una Range Rover Sport SVR esce di strada e si ribalta per inseguire James Bond. Secondo gli addetti ai lavori è questa una delle sequenze più adrenaliniche di No Time To Die, l’ultimo capitolo della saga di 007 (qui il trailer e la trama) nelle sale dal prossimo 30 settembre. La clip pubblicata di recente su YouTube ci offre solo un piccolo assaggio di quello che vedremo al cinema fra alcune settimane. Land Rover e EON Productions (la Casa cinematografica di Albert Broccoli e Harry Saltzman) hanno una partnership di lunga durata, iniziata nel 1983 quando una Range Rover Convertible apparve per la prima volta in 007 Octopussy. Più di recente, nel 2015, una Range Rover Sport è stata impiegata in alcuni spezzoni di Spectre.

ALLA FRUSTA La sequenza dell'inseguimento ha come protagoniste indiscusse due Range Rover Sport SVR (qui tutti i segreti della SVR Ultimate Edition). Al voltante di uno dei due SUV inglesi, il coordinatore degli stuntman Lee Morrison impegnato in un'evoluzione da urlo sotto l’occhio vigile del premio Oscar e supervisore degli effetti speciali Chris Corbould. ''Volevo davvero girare una sequenza d’inseguimento di Bond in fuoristrada, in un ambiente ostile e impegnativo e la Range Rover Sport SVR è stata la scelta perfetta! L’abbiamo spinta davvero al limite e l'inseguimento promette di essere uno dei momenti più memorabili del film'', ha sentenziato Morrison.

Range Rover Sport SVR LA PIÙ VELOCE Spinta da un potente V8 sovralimentato da 575 CV, Range Rover Sport SVR è la Range più veloce di sempre: scatta da 0-100 km/h in 4,5 secondi e raggiunge una velocità di punta di 283 km/h. Le SVR utilizzate in No Time To Die sono equipaggiate con le stesse sospensioni dei modelli di produzione, sviluppate dagli ingegneri di Land Rover Special Vehicle Operations per offrire maneggevolezza e reattività. Gli esemplari della scena sono in colorazione Eiger Grey e montano cerchi in lega Gloss Black da 22 pollici e il Carbon Pack opzionale. Finbar McFall, Direttore di Land Rover Brand e Jaguar-Land Rover Marketing Operations, ha dichiarato: ''le SVR di in No Time To Die creano un mix unico di furtività e prestazioni. Ora i clienti potranno replicare questa combinazione e celebrare l'uscita del 25° film di Bond con un solo clic direttamente dal configuratore Land Rover''.

Listino Land Rover Range Rover Sport

Allestimento CV / Kw Prezzo Range Rover Sport 3.0D I6 249 CV S 249 / 183 75.500 € Range Rover Sport 3.0D I6 249 CV SE 249 / 183 79.200 € Range Rover Sport 3.0D I6 300 CV SE 300 / 221 84.500 € Range Rover Sport 3.0D I6 249 CV HSE 249 / 183 85.200 € Range Rover Sport 3.0D I6 249 CV HSE Dynamic 249 / 183 87.900 € Range Rover Sport 3.0D I6 300 CV HSE 300 / 221 90.500 € Range Rover Sport 3.0D I6 249 CV HSE Silver 249 / 183 91.600 € Range Rover Sport 3.0 I6 400 CV SE 400 / 294 92.600 € Range Rover Sport 3.0D I6 300 CV HSE Dynamic 300 / 221 93.100 € Range Rover Sport 2.0 Si4 PHEV SE 300 / 220 93.500 € Range Rover Sport 3.0D I6 249 CV HSE Dynamic Stealth 249 / 183 94.900 € Range Rover Sport 2.0 Si4 PHEV HSE 300 / 220 98.500 € Range Rover Sport 3.0 I6 400 CV HSE 400 / 294 98.600 € Range Rover Sport 3.0D I6 300 CV HSE Dynamic Stealth 300 / 221 100.100 € Range Rover Sport 3.0 I6 400 CV HSE Dynamic 400 / 294 101.200 € Range Rover Sport 3.0D I6 350 CV HSE Dynamic 351 / 258 101.200 € Range Rover Sport 2.0 Si4 PHEV HSE Dynamic 300 / 220 101.400 € Range Rover Sport 2.0 Si4 PHEV Silver 300 / 220 102.300 € Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged 525 CV HSE Dynamic 525 / 386 104.800 € Range Rover Sport 3.0 I6 400 CV HST 400 / 294 105.300 € Range Rover Sport 3.0D I6 350 CV HST 351 / 258 105.300 € Range Rover Sport 2.0 Si4 PHEV Dynamic Stealth 300 / 220 105.700 € Range Rover Sport 3.0D I6 300 CV Autobiography Dynamic 300 / 221 106.500 € Range Rover Sport 3.0D I6 350 CV HSE Dynamic Stealth 351 / 258 108.200 € Range Rover Sport 3.0 I6 400 CV HSE Dynamic Stealth 400 / 294 108.200 € Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged 525 CV Dynamic Stealth 525 / 386 111.800 € Range Rover Sport 3.0D I6 350 CV Autobiography Dynamic 351 / 258 114.500 € Range Rover Sport 2.0 Si4 PHEV Autobiography Dynamic 300 / 220 114.900 € Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged 525 CV Autobiography Dynamic 525 / 386 117.900 € Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged 575 CV SVR 575 / 423 139.500 € Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged 575 CV SVR Carbon Edition 575 / 423 157.700 € Carica altri 25 allestimenti