POTERE ALL'ELEGANZA Quando la passione per il body building va a braccetto con il gusto di vestire di gran classe. Range Rover Sport SVR Ultimate Edition non aumenta il carico alle ripetute coi manubri, si concentra invece sulla sua collezione di accessori alla moda: stessa potenza di Range Sport SVR (575 cv), nuovo look per attirare gli sguardi mentre va a passeggio. Debutto ufficiale al Salon Privé di Blenheim Palace a settembre, ordini aperti al prezzo di 123.900 sterline, l'equivalente di 145.000 euro circa (5.500 euro in più della SVR standard).

LUCCICANTE Configurata dal dipartimento Special Vehicle Operations (SVO) di Jaguar Land Rover, RR Sport SVR Ultimate Edition sfoggia innanzitutto tre finiture di vernice specifiche, tutte quante con tetto nero a contrasto di serie: il Maya Blue Gloss, il grigio Marl Grey Gloss, inoltre il nero Satin Ligurian Black. Le prime due, in particolare, si distinguono per particelle riflettenti in scaglie di vetro che restituiscono un intenso scintillio. Le revisioni stilistiche rispetto al modello base includono poi cerchi in lega forgiati neri da 22 pollici, pinze dei freni nere e un nuovo cofano ventilato in fibra di carbonio. Anche gli stemmi dell'auto e le parti lucide esterne sono state sostituite da inserti in nero lucido.

BRUTALE MA CHIC Le modifiche estetiche proseguono all'interno: leva del cambio in metallo anodizzato nero, piastre del battistrada illuminate specifiche del modello e distintivi ''SV Bespoke'' cromati sui montanti centrali. Senza contare i sedili sportivi leggeri con stemma SVR rifiniti in una miscela di pelle e finta pelle scamosciata. Range Rover Sport SVR Ultimate Edition dunque sempre spinta da motore V8 da 5,0 litri sovralimentato da 575 cv e 700 Nm di coppia (cambio automatico a 8 rapporti e trazione integrale), valori sufficienti a uno scatto 0-100 km/h in 4,5 secondi e a una velocità massima di 283 km/h. L'abito elegante non intralcia.