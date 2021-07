SECONDO TURNO Lemme lemme, avanza. Senza fretta: prima ad essere chiamata in scena sarà la sua sorellona, poi - soltanto poi - toccherà a lei. Proseguono i test su strada aperta al traffico della nuova generazione di Range Rover Sport: dopo i primi avvistamenti di un prototipo in Gran Bretagna lo scorso anno, ecco stavolta in Germania un esemplare più vicino al prodotto di serie. Prodotto che dovrebbe raggiungere lo stadio definitivo nel corso del 2022, seguendo di circa un anno l'introduzione di nuova Range Rover. Quali nuovi indizi?

''MINI'' RANGE Il materiale fotografico ora in nostro possesso suggerisce come nuova Range Rover Sport assumerà ancora una volta il ruolo di variante ridotta di Range Rover ''full size'', sia nelle proporzioni maestose, sia nei particolari di design. Rispetto al Range classico (qui sotto, la foto spia dal 'Ring della nuova edizione in arrivo nei prossimi mesi), la Sport manterrà sbalzi anteriori e posteriori visibilmente ridotti, distinguendosi anche per una linea del tetto più morbida e una coda più affusolata, mascherando così la sua natura di SUV 7 posti dietro la più sportiveggiante immagine di SUV ''quasi'' coupé. Nessuna rivoluzione, solo una coerente evoluzione.

ABITACOLO All'interno dovrebbero fare capolino cambiamenti più estesi, questo sebbene i designer JLR è quasi certo che riproporranno elementi della tradizione. Come il volante a quattro razze, il robusto cruscotto, le bocchette di ventilazione verticali, soprattutto lo schermo da 11,4 pollici del sistema di infotainment Pivi Pro. Ulteriori informazioni le raccoglieremo proprio quando Land Rover toglierà i veli al nuovo Range.

EV RANGE IN VISTA Nuova RR Sport sarà sostenuta dalla nuova piattaforma MLA (Modular Longitudinal Architecture) che avrebbe dovuto debuttare su Jaguar XJ di nuova generazione, poi cancellata all'inizio di quest'anno. La piattaforma MLA supporta l'elettrificazione completa: è pressoché sicuro che tra qualche anno faremo i conti - proprio come nel caso di nuova Range Rover - con una Range Rover Sport EV. Al momento del lancio, tuttavia, solo elettrificazione parziale (mild hybrid diesel e benzina, plug-in hybrid a benzina): per il pubblico, lo ''choc termico'' sarebbe eccessivo. Ma è solo questione di tempo. 2024?