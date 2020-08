SPORT UTILITY FIRST CLASS Jaguar Land Rover mette nel mirino le rivali di sempre e intende ribadire la sua supremazia nel segmento dei SUV di lusso, dove ha vissuto anni di dominio con la Range Rover. La concorrenza di Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan e di altri modelli come la BMW X7, è diventata forte e il compito della Casa di Gaydon con la Range Rover di quinta generazione è quello di creare un veicolo che superi nuovamente tutti questi concorrenti. Tenterà di farlo utilizzando non solo il suo patrimonio storico, ma anche i progressi tecnologici in propulsori, sistemi di guida autonomi e infotainment.

NUOVA PIATTAFORMA Land Rover ha già rivelato che la prossima Range Rover, insieme alla prossima Range Rover Sport, utilizzerà una nuovissima architettura ad alto contenuto di alluminio, che sarà significativamente più leggera della piattaforma D7u del modello attuale e la più leggera di tutte le piattaforme Jaguar Land Rover. Chiamata Modular Longitudinal Architecture (MLA), verrà utilizzata su tutti i futuri modelli Jaguar Land Rover di differenti misure, dalla Jaguar XE alla Range Rover. Il risparmio di peso di MLA è fondamentale per equilibrare l’aggravio di chili dei pacchi batteria per modelli elettrici e ibridi, oltre a tutta la nuova tecnologia e alle motorizzazioni per cui questa piattaforma è stata progettata. Ma non ci saranno significative differenze in termini di dimensioni rispetto a oggi, la prossima Range Rover, nome in codice L460, sarà molto simile al SUV attuale, che è lungo 4.999 mm, largo 1.983 mm e alto 1.920 mm, con un passo di 2.922 mm. La Bentley è appena più grande, ma un po’ più bassa.

I RIVALI NON STANNO ALLA FINESTRA Rivali di lusso come Rolls-Royce e Lagonda, il marchio rinnovato di Aston Martin, stanno preparando modelli elettrici per il lancio entro breve, confermando che può coesistere sinergia tra propulsione elettrica e automobili di grande lusso. Tuttavia, anche se la piattaforma MLA può ospitare una motorizzazione completamente elettrica, tanto come le varianti ibride benzina, diesel e plug-in, rumors dall’Inghilterra confermano che la prossima Range Rover non arriverà immediatamente in versione EV. Modello che sarà presesntato più avanti, con una maggiore vocazione alle strade asfaltate piuttosto che verso l’off-road. Mentre la Casa inglese sta aprendo la strada a una Range Rover elettrica, il nuovo modello continuerà con la tecnologia ibrida plug-in recentemente introdotta. La versione “alla spina” della piattaforma MLA prevede un asse posteriore elettrificato abbinato a un motore a benzina della famiglia Ingenium a quattro cilindri, con un’autonomia esclusivamente elettrica aumentata oltre i 50 km dell'attuale P400e.

DIFFERENTI MOTORIZZAZIONI IN GAMMA Ci saranno anche modifiche alla gamma di motorizzazioni a combustione. Attualmente ci sono diesel V6 da 3,0 litri e V8 da 4,4 litri e V8 sovralimentati da 5,0 litri e V6 da 3,0 litri. I nuovi sei cilindri benzina e diesel Ingenium sono costruiti nello stabilimento di Wolverhampton. Sotto il cofano della nuova Range Rover, questi potrebbero essere miscelati con la tecnologia ibrido leggera a 48V per migliorare prestazioni ed economia di esercizio. Pur con tutta la nuova tecnologia elettrificata, la Range Rover di prossima generazione manterrà le sue impareggiabili doti in fuoristrada - Land Rover continua a vedere questo come un fattore chiave per differenziarsi dalla concorrenza.

INFOTAINMENT ALL’AVANGUARDIA Il prossimo sistema multimediale sarà una versione aggiornata del dispositivo Touch Pro Duo, che è stato visto per la prima volta a bordo della Velar l'anno scorso. Quella soluzione ha rappresentato un grande passo avanti per Land Rover, che era stata a lungo criticata per avere un sistema obsoleto rispetto ai rivali più quotati. Adesso troviamo due schermi da 10” che possono essere utilizzati contemporaneamente.

CONNESSA E SMART PER APRIE LA CASA La nuova ammiraglia avrà anche una versione avanzata delle cosiddette impostazioni Smart, mostrate per la prima volta su Jaguar E-Pace. Il sistema di intelligenza artificiale “impara” le abitudini degli occupanti, ad esempio la posizione dei sedili e degli specchietti o le preferenze di visualizzazione delle schermate, oltre a regolare l'aria condizionata in base alle condizioni meteorologiche. Ma la tecnologia si evolverà ancora per offrire funzionalità come la possibilità di sbloccare la porta di casa, illuminare gli ambienti e persino accendere la TV mentre si sta tornando verso la propria abitazione connessa. Infine, è dato per certo che la futura Range Rover raggiungerà il livello più elevato di guida autonoma offerto da Jaguar Land Rover. La Casa inglese è già ben avviata con la sperimentazione di tale tecnologia nell'ambito del progetto UK Autodrive. La possibilità di raggiungere in autonomia un parcheggio libero oppure il sistema di parcheggio in automatico sono attualmente in fase di test sui prototipi della Discovery. I collaudi dei prototipi Range Rover vanno a pieno ritmo e il SUV extralusso inglese arriverà quasi certamente nel corso del prossimo anno.