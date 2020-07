MILD HYBRID Land Rover rinnova la gamma motori di Range Rover e Range Rover Sport MY 2021. Gaydon porta infatti al debutto un nuovo propulsore Diesel 3 litri 6 cilindri in linea con tecnologia mild-hybrid 48 V in sostituzione dei datati 3 litri V6 (SDV6) e 4.4 litri V8 (SDV8) a gasolio. Il nuovo powertrain MHEV è proposto in due differenti livelli di potenza: l’entry level D300 da 300 CV e 650 Nm di coppia e il top di gamma D350 in grado di sviluppare un output complessivo di 350 CV e 700 Nm. A voler mettere i puntini sulle i, quest’ultimo eroga circa 11 CV in più rispetto al vecchio Diesel V8, ma con un valore di coppia inferiore di 40 Nm: non un dramma, comunque, visti i livelli a cui si esprime.

PERFORMANCE Non a caso, il nuovo D300 consente a Range Rover di coprire lo scatto da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi, ossia mezzo secondo meno dell'SDV6. Il D350 raggiunge invece i 100 orari in 6,9 secondi, ottenendo un vantaggio di 0,3 rispetto all'SDV8. Per quanto riguarda invece i consumi, Land Rover nel ciclo d’omologazione WLTP, dichiara 14 km/l per il nuovo Ingenium D300 mild-hybrid Diesel, mentre il più potente D350 si attesta intorno ai 13 km/l. Grazie al supporto del sistema ibrido e ad alcuni miglioramenti al catalizzatore, l’unità da 350 CV emette ora 238 g/km di CO2, circa 37 g/km di anidride carbonica in meno rispetto alla versione che va a sostituire.

NOVITÁ IN ARRIVO Gli interventi di Land Rover non si limitano solo al propulsore, infatti la Casa inglese ha sensibilmente migliorato la dotazione di serie dei due SUV premium, che contano ora su Apple CarPlay e Android Auto. Range Rover si rinnova inoltre con le special edition Westminster e SVAutobiography Dynamic Black, mentre Range Rover Sport porta in dote i nuovi allestimenti HSE Dynamic Black e Carbon Edition. Come se non bastasse a bordo di entrambe le vetture è stato installato un sistema di filtraggio dell’aria aggiornato, in grado di rimuovere particelle di dimensioni inferiori a 2,5 micrometri. In Gran Bretagna, Range Rover e Range Rover Sport M.Y 2021 possono già essere ordinate al prezzo di 83.465 e 65.295 sterline -circa 92.000 e 72.000 euro.