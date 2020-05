COLLAUDI Il prototipo di nuova Range Rover Evoque 7 posti che vedete nelle foto potrebbe anche non arrivare mai in Europa, e tantomeno negli USA. Questo nuovo modello sarà, con ogni probabilità, appannaggio del mercato cinese e di quello russo, dove questa tipologia di SUV sta riscuotendo sempre maggior successo. Nonostante il corpo vettura rimanga sapientemente celato da vistose decalcomanie, sappiamo con certezza che a livello estetico cambierà ben poco rispetto alla versione dell’Evoque attualmente in vendita.

PASSO LUNGO L’unica grande differenza rispetto a una normale Range Rover Evoque a 5 posti sta nel fatto che la variante maggiorata disporrà di un interasse decisamente più lungo. Questa scelta ha costretto i tecnici ad attuare alcune modifiche nella parte posteriore dell’auto, dove i finestrini hanno ora una forma più sottile e allungata. Poche le novità sul fronte delle motorizzazioni: la nuova Evoque a 7 posti potrà contare su propulsori diesel e benzina, con potenze comprese fra i 150 e 240 CV per le versioni a gasolio e dai 200 ai 300 CV per quelle a benzina. Range Rover Evoque 7 posti verrà inoltre proposta con sistema plug-in hybrid basato sul tre cilindri 1.5 litri da 309 CV. Prezzi e data di lancio restano invece ancora avvolti dal mistero.