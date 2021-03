LA VECCHIETTA ELETTRIZZATA Con l'elettrificazione selvaggia che vede sempre più costruttori intenzionati ad abbandonare i motori endotermici - l'ultima ad averlo comunicato è Audi, ma prima di lei hanno fatto coming out anche Jaguar Land Rover e Mini - la trasformazione in elettriche delle auto classiche è una tendenza sempre più diffusa. Al temerario restomod si è dedicata, questa volta, l'americana E.C.D. Automotive Design, con sedie in Florida, che per la modifica di una Range Rover classica ha utilizzato il powertrain di una Tesla.

UN NUOVO BUSINESS ''Essendo leader nel settore delle auto personalizzate di lusso, era importante per noi espandere la nostra offerta nel mercato elettrico'', dice Tom Humble, fondatore di E.C.D. ''Ora che abbiamo terminato l'Electric Range Rover Classic, continueremo a innovare ed elettrificare i Defender e altre Land Rover. Offriamo ai nostri clienti personalizzazioni di prim'ordine e siamo entusiasti di aggiungere questa nuova opzione''.

DUEMILA ORE DI LAVORO Per allestire la Range Rover elettrica un team di 50 persone ha lavorato per 2.200 ore complessive. All'inizio, con il cliente, E.C.D. Automotive ha realizzato i rendering del design in 3D e con l'aiuto della specializzata Electric Classic Cars si è procurata il motore Tesla. Terminati i preparativi, la Range Rover Classic è stata smontata e trasformata. Il pacco batteria da 100 kWh - che occupa gran parte del vano bagagli, come si vede dalla foto sopra - consente un'autonomia stimata di 350 km e i 450 cavalli del motore permettono di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi.

HA PURE APPLE CARPLAY La trasmissione è quella monomarcia originale di Tesla e il powertrain conserva la funzione di frenata rigenerativa, ma sui due assi sono stati aggiunti differenziali a slittamento limitato. Le sospensioni non hanno subito modifiche, nonostante il peso aggiuntivo, mentre le ruote in lega a 5 razzo sono da 18 pollici e calzate da pneumatici Continental Cross Contact. All'interno, i tocchi retrò includono sedili in pelle marrone chiaro con impuntura a diamante e un cruscotto in legno, impreziosito da strumentazione firmata E.C.D. La dotazione tecnologica vede l'aggiunta di un sistema di infotainment JL Audio Alpine Halo 9 compatibile con Apple CarPlay: con due subwoofer nella console centrale e altoparlanti Infinity Kappa.