DEFINITIVAMENTE RANGE Quando una Range non è abbastanza per la propria idea di lusso (e ce ne vuole), ecco che scendono in campo le squadre speciali. Dalla divisione Special Vehicle Operations di Land Rover, Team Bespoke, ecco le nuove serie limitate Range Rover SVAutobiography Ultimate, il nonplusultra della cura dei particolari, quintessenza del concetto stesso di luxury SUV. Base di partenza, le versioni SVAutobiography e SVAutobiography Dynamic della storica ammiraglia del marchio UK, ormai in odore di passaggio generazionale. Un ventaglio di caratteristiche eseguite e mano, un profumo di eleganza che genera dipendenza.

ESTERNI Il tema ricorrente delle esclusivissime edizioni Ultimate è la combinazione della nuova tinta satinanta Orchard Green con il tetto Narvik Black a contrasto. L'attenzione al dettaglio del Team SV Bespoke si estende poi ai badge Range Rover in metallo sul cofano e sul portellone, caratterizzati da cornice in rame e interno zigrinato, inoltre al tondo SV placcato rame e smalto nero sul montante B, ai tondi SV ricamati sui quattro poggiatesta, alle soglie illuminate Ultimate edition. Ciliegina sulla torta, la targhetta ''SV Bespoke Ultimate edition’ sulla consolle centrale.

A BORDO Dalla prospettiva esterna a quella - forse ancor più saporosa - interna. In carrozzeria a passo lungo, già la SVAutobiography garantisce un viaggio in prima classe tramite chiusura motorizzata di portiere posteriori, sedili posteriori reclinabili in stile aeronautico Executive Class Comfort-Plus (oltre che riscaldabili e raffrescabili), oltre 1,2 metri di spazio per le gambe, funzione hot stone massage, sostegni per caviglie e poggiapiedi. Mentre una consolle centrale integrale con orologio Zenith, comparto refrigerato e tavolini estraibili riproducono l'ambiente ideale sia per lavorare, sia per riposare.

LA CASA CONSIGLIA Le specifiche che il Team SV Bespoke raccomanda per la Ultimate, equipaggiata a piacere dal potente 5 litri V8 Supercharged a benzina da 565 cv piuttosto che dall'efficiente 2 litri ibrido plug-in (P400e), comprendono interni in pelle Vintage Tan e finiture Copper Weave Carbon Fibre. Si può inoltre scegliere di farsi viziare dai rivestimenti in pelle realizzati dagli italianissimi artigiani di Poltrona Frau. Il mix di stile made in Italy e tecnologia Land Rover vi mozzerà il fiato.