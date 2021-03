SPACE EXPLORER Land Rover ha annunciato l’estensione per altri tre anni della sua partnership con Virgin Galactic, la prima società privata per viaggi commerciali nello spazio. L'ultima astronave della serie SpaceShip di Virgin Galactic è stata svelata nella giornata di ieri, martedì 30 marzo, trainata fuori dall’hangar proprio da una Range Rover Astronaut Edition (qui i dettagli su nuova Range Rover 2021). Land Rover rimarrà dunque parte integrante delle operazioni di Virgin Galactic, che al momento è impegnata nel fitto programma di collaudi di SpaceShipTwo - un sistema di lancio suborbitale che, nei prossimi anni, dovrebbe dare il via ai voli commerciali al di sopra della Stratosfera.

TUTTOFARE Land Rover si occupa nello specifico del traino dei veicoli spaziali, del trasporto delle attrezzature di volo e dello lo sgombero delle piste prima del decollo. Le auto di Gaydon hanno ricoperto un ruolo chiave proprio durante i primi due lanci della compagnia, che hanno reso Virgin Galactic la prima azienda privata a far volare esseri umani nello spazio a bordo di un'astronave progettata per scopi commerciali. Le Land Rover hanno inoltre curato il trasferimento di Virgin Galactic dalle sue strutture di produzione a quelle di collaudo nel deserto del Mojave, in California e allo Spaceport America, nel New Mexico. Virgin Galactic ha già registrato circa 600 prenotazioni per i suoi voli suborbitali. Questi pochi fortunati saranno trasportati alle navette a bordo delle Land Rover. Nel 2019, il Fondatore di Virgin Galactic Sir Richard Branson e il Chief Creative Officer di Jaguar Land Rover, hanno presentato la Range Rover Astronaut Edition (qui tutti i dettagli su Range Rover Astronaut Edition). SUV di lusso che celebra i valori condivisi della partnership e il contributo storico dato da Virgin Galactic e Jaguar Land Rover alla democratizzazione dei viaggi spaziali.

COLLABORAZIONE STRATEGICA Virgin Galactic ha un team di otto piloti di grande esperienza e si sta preparando per il suo prossimo volo di prova nel New Mexico. Il fondatore Richard Branson è fiducioso che il programma diventi pienamente operativo già a partire dal prossimo anno. Joe Eberhardt, Presidente e CEO di Jaguar Land Rover North America, ha dichiarato: ''Il viaggio spaziale economicamente accessibile è la prossima grande avventura dell’Umanità. Land Rover è orgogliosa di lavorare a fianco del team Virgin Galactic nel supportare una nuova generazione di esploratori, che spinge il concetto di avventura oltre ogni limite”. Michael Colglazier, Amministratore delegato di Virgin Galactic, ribadisce invece: “I veicoli Land Rover forniscono un supporto inestimabile sul campo di volo nel Mojave e allo Spaceport America nel New Mexico. È favoloso vedere i novelli astronauti godersi l'esclusiva Range Rover Astronaut Edition. Siamo lieti e orgogliosi di poter estendere questa forte e proficua partnership”.