Autore:

Emanuele Colombo

SOLO PER ASTRONAUTI Sui due piedi è difficile immaginare qualcosa di più esclusivo: un'auto che solo chi ha trascorsi da astronauta può comprare. E la nuova Land Rover Range Rover Astronaut Edition è esattamente questo: firmata dal reparto Special Vehicle Operations di Jaguar Land Rover, è un'edizione speciale della Range Rover Autobiography creata esclusivamente per chi ha già prenotato un volo nello spazio con Virgin Galactic.

QUANTO COSTA IL BIGLIETTO L'idea di un'edizione tanto speciale fa parte di una collaborazione tra Land Rover e Virgin Galactic, che punta a diventare la prima compagnia a offrire voli spaziali commerciali grazie al veicolo SpaceShipTwo. Sono già circa 600 le persone che hanno prenotato un volo per potersi fregiare del titolo di astronauti. E chiaramente non si tratta di clienti dalle limitate capacità di spesa, visto che per un lancio con Virgin Galactic il biglietto costa 250 mila dollari.

FINITURE SPECIALI La Range Rover Astronaut Edition si distingue per l'esclusiva verniciatura Zero Gravity Blue "ispirata alla profondità e all'intensità del cielo notturno". Il faretto della luce di cortesia proietta a terra la sagoma dello SpaceShipTwo di Virgin Galactic davanti alla portiera dell'auto, mentre portellone e fianchetti recano i badge distintivi dell'allestimento speciale.

MATERIALI PIOVUTI DALLO SPAZIO All'interno della Astronaut Edition, i fondelli del portabicchieri sono stati realizzati a partire dal pattino di atterraggio del primo veicolo spaziale a volare per Virgin Galactic: la Virgine Spaceship Unity, che completò il lancio e il rientro nel 2018. Uno di questi dischetti presenta una citazione del boss della compagnia Richard Branson, mentre l'altro mostra le fasi del volo spaziale. Una volta che il proprietario della Range Rover completerà il suo volo nello spazio, questo fondello verrà sostituito con uno ricavato dal pattino di legno del velivolo che avrà usato.

LO STEMMA SULLE MANIGLIE Altri dettagli su misura includono una grafica particolare DNA of Flight sul coperchio della console centrale in fibra di carbonio e impressi sul bracciolo posteriore in pelle. Le maniglie delle porte in alluminio recano lo stemma della community Future Astronaut di Virgin Galactic che è riportato anche sui poggiatesta anteriori e sul coperchio del vano portaoggetti. Altre opzioni di personalizzazione includono la cucitura delle iniziali del cliente sui poggiatesta.

MOTORI E PREZZI La Land Rover Range Rover Astronaut Edition sarà offerta con il motore ibrido plug-in da 398 CV o il V8 sovralimentato a benzina da 5.5 litri 518 CV. Il prezzo della Astronaut Edition non è ancora stato comunicato, ma la Range Rover Autobiography negli USA parte da 143.000 dollari.