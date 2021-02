RANGE-VOLUTION Nemmeno la regina dei luxury SUV può più permettersi di restare aggrappata (solo) alle tradizioni, nemmeno Sua Maestà Range Rover può più fare a meno di tuffarsi nella mischia del 100% elettrico. Si chiama ''Reimagine'' ed è il piano grazie al quale il Gruppo JLR si fregerà entro il 2039 dell'etichetta di Costruttore a zero impatto di carbonio. Un percorso a tappe che comincia con il progressivo ''switch'' al full electric della gamma Jaguar e Land Rover entro il 2030. E proprio a proposito del marchio offroad: in programma sei modelli totalmente elettrici entro i prossimi cinque anni, uno dei primi ad arrivare sarà la versione a batterie di nuova Range. Come svela il Ceo Jaguar Land Rover Thierry Bollorè in prima persona. Guarda il video della sua presentazione.

DA PHEV A BEV Il lancio della quinta generazione del fuoristrada lusso per definizione è previsto entro la fine del 2021. Nuova Range Rover sarà inizialmente alimentata da motori ibridi leggeri ed ibridi plug-in, il design è ancora in larga parte avvolto dal segreto, poiché i mulotipi a più riprese avvistati attorno a Gaydon sono una miscellanea di nuove componenti e scocche già esistenti, quindi stilisticamente poco significativi. Il render in copertina è opera del giovane designer Shijie Yu. Quel che è certo, invece, è che il posizionamento di Range Rover 2021 sarà ancor più alto che non ora: serve contrastare l'ingresso nel segmento dei connazionali Bentley (Bentayga) e Rolls Royce (Cullinan). La variante elettrica seguirà nel 2024 e coinciderà ovviamente con la rivoluzione più radicale mai intrapresa in mezzo secolo dal SUV britannico.

TECNICA Il powertrain di EV Range Rover è ancora sconosciuto: la piattaforma MLA consente in ogni caso di montare due motori elettrici, uno su ciascun asse, così da replicare uno schema di trazione integrale elettrica. Le dimensioni del nuovo modello potrebbero facilmente consentire a Land Rover di montare una batteria fino a 100 kWh, cioè una capacità sufficiente a circa 450 km di autonomia. Nuove e più specifiche rivelazioni si susseguiranno a spizzichi e bocconi nel corso dei mesi. Prima, il lancio di Range Rover elettrificata solo in parte.