VANITOSA Il sex appeal è una caratteristica genetica, ma anche da coltivare quotidianamente: per Range Rover Velar, il centro estetico è come una seconda casa. Land Rover arricchisce lo charme del proprio SUV su piattaforma Range Rover sia con una suite di aggiornamenti estetici e digitali, disponibili su tutta la gamma, sia soprattutto con la nuova serie a tiratura limitata Auric Edition.

ARIA FRESCA Su Range Rover Velar MY22 debutta innanzitutto il sistema Cabin Air Purification Plus. Basato sull'esistente impianto di ionizzazione in cabina con filtraggio da 2,5 PM, il nuovo dispositivo ottimizza l'atmosfera in cabina immettendo aria fresca dall'esterno quando i sensori di CO2 rilevano valori al di sopra di livelli accettabili, cosa che può accadere ad esempio in seguito all'impiego prolungato del ricircolo nell’attraversamento di zone inquinate, oppure quando a bordo si registra il tutto esaurito. Il dispositivo prevede inoltre la funzione Purity Cycle, per programmare il ciclo stesso di purificazione dell'aria interna grazie all'azionamento del sistema di ventilazione e ricircolo del climatizzatore. E' sufficiente selezionare un orario di partenza tramite la Land Rover Remote App, oppure l'infotainment.

TECH Range Rover Velar 2022 si distingue anche per una più ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida: la funzione Rear Camera è di serie, mentre l'Adaptive Cruise Control con Steering Assist, parte del Driver Assist Pack e di serie sui modelli HSE, agisce su sterzo, acceleratore e freni per mantenere il veicolo al centro della corsia e alla preselezionata distanza di sicurezza del veicolo davanti. Lato digital: si sbloccano alcuni aggiornamenti SOTA (software-over-the-air), disponibili cioè anche senza visite in concessionaria. Uno di questi è la modalità wireless per il protocollo Apple CarPlay: in futuro, la funzionalità senza fili sarà applicabile anche agli standard Android Auto.

SUV A COLORI Da agosto 2021 RR Velar ordinabile anche nelle sofisticate tinte Land Rover SV Bespoke, inclusa la selezione Premium, che comprende le opzioni Tourmaline Brown (vedi gallery), Amethyst-Grey Purple e Petrolix Blue. E per una personalizzazione ancora più spinta, il servizio SV Bespoke Match To Sample consente di ottenere la propria tinta esclusiva presentando il campione desiderato. Su tutta la gamma Range Rover Velar, l'Ostuni Pearl White sostituisce lo Yulong White. Sempre su tutta la gamma, disponibile ora anche l'elegante Lantau Bronze.

AURIC EDITION Basata su Velar R-Dynamic S e dal nome che si ispira al termine latino aurum (oro), nuova Range Rover Velar Auric Edition si distingue per la finitura in tinta Auric Atlas sulla griglia, sui distintivi, sul cofano, sulle prese d'aria delle portiere e dei parafanghi. Le vernici esterne a disposizione sono tre: Charente Grey, Ostuni Pearl White e Santorini Black. Completano gli esterni i cerchi in lega da 20'' Mercurial Gloss Sparkle Silver e i vetri Privacy, opzionali i cerchi da 22'' Pincher ed il tetto a contrasto. Per gli interni, a disposizione una gamma di lussuosi rivestimenti, dalla pelle Windsor al tessile premium Kvadrat. Ordini già aperti, prezzi a partire da 72.400 euro e compatibilità con tutte le motorizzazioni a listino, Velar ibrida plug-in (P400e) compresa.