RAFFORZATIVI Quando la velocità è nel nome. Se la nuova generazione di Range Rover è già stata spiata più volte, non è un mistero come Land Rover stia contemporaneamente lavorando anche alla sostituzione di Range Rover Sport. Ed è proprio quest'ultima, che i nostri fotografi hanno ora catturato al 'Ring (e dove, sennò) nella calda veste SVR. Sigla che - per chi se lo chiedesse - sta per ''Special Vehicle Racing''. Uno slogan che è tutto un programma.

FUORI... A prima vista, causa spessa tuta mimetica, potresti non essere in grado di distinguere le differenze tra Range Rover Sport SVR e le varianti più ordinarie. Già, a prima vista: perché non esistono adesivi in ​​vinile che possano nascondere i freni più robusti e i tubi di scarico quadrupli. Una volta che la pelle artificiale si staccherà del tutto, probabilmente all'inizio del 2023 (si ritiene che nuova Range Rover Sport debutterà alla fine del 2022), la super Range rivelerà un design generale ancor più aggressivo della SVR odierna. I paraurti dovrebbero assumere una forma più sportiva, con prese d'aria più grandi nella parte anteriore, un diffusore più accentuato nella parte posteriore, uno spoiler sul tetto più robusto.

...E DENTRO Anche all'interno saranno apportate modifiche rispetto alle normali RR Sport: sedili anteriori con imbottiture laterali extra, opzioni di rivestimento più esclusive, magari contrastate da cuciture e bordini in colori vivaci, inoltre sistema di infotainment con funzionalità specifiche. Anche le modalità di guida saranno perfezionate. E nell'impostazione più sportiva, il SUV inglese correrà molto veloce. Eh sì perché sotto il cofano...

SU L'ASTICELLA Dal (presunto) V8 biturbo di origine BMW ci si aspetta una potenza di circa 600 cv, cioè un valore che gli assegnerebbe un vantaggio di 25 cv rispetto alla generazione attuale. Trazione integrale e cambio automatico saranno ovviamente compagni di viaggio di cui fidarsi senza riserve. Lo 0-100 km/h impiegherà meno dei 4,5 secondi necessari al RR Sport SVR che ancora popola i listini Land Rover, mentre la velocità massima potrebbe ancora essere limitata a 280 km/h.

NON SOLO SPORT La futura generazione condividerà la piattaforma con la più grande e ancor più lussuosa Range Rover nuova edizione, quindi potrà anch'essa ospitare motori a sola combustione interna, ibridi leggeri, ibridi plug-in, persino propulsori elettrici. La SVR sarà solo il centravanti di una formazione multienergia capace di adattarsi a normative e preferenze dei clienti. Sempre più ansiosi di vedere il lavoro finito.