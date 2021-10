Il conto alla rovescia è terminato, l'atmosfera è calda e lei, l'antesignana dei luxury SUV, è pronta a vivere un nuovo capitolo, il quinto di una saga appassionante. Le coordinate sono le ore 21.40 di stasera martedì 26 ottobre qui, su questa pagina: clicca Play qui sotto e goditi la world premiere di nuova Range Rover 2022, uno degli eventi autunnali più attesi in assoluto.

LEAKED Il web non sa mantenere i segreti, e così già da giorni, della Range quinta generazione, circolano in rete alcune immagini ufficiali (vedi gallery). Testimonianze alla spicciolata, ma attendibili e in grado di mostrarci a grandi linee le novità dell'ammiraglia Land. Forma del frontale, della griglia e disposizione dei fari molto simili all'edizione attuale, a trasformarsi è semmai la parte posteriore: nuovo gruppo ottico a tutta larghezza, luci verticali sugli spigoli. Numerosi dei recenti modelli Land Rover sono passati al nuovo sistema di infotainment touchscreen Pivi Pro da 11,4 pollici: nuova Range Rover sembra seguirà l'esempio.

Nuova Range Rover 2022, prima foto ''leaked'' degli interni

ALTA TENSIONE Sappiamo infine anche come nuova Range Rover sarà la prima Land Rover costruita sulla piattaforma cosiddetta MLA Flex, progettata per accettare propulsori con motore a combustione, ibridi plug-in e full electric. A proposito: potrebbe essere necessario attendere un po', prima di vedere una Range 100% elettrica, in agenda presumibilmente per il 2024. Al lancio (primi mesi 2022), il già noto 6 cilindri in linea diesel mild hybrid, il nuovo V8 da 4,4 litri di origine BMW, inoltre la versione ibrida ricaricabile (su base 4 cilindri 2 litri?). Basta con i rumor: voce alla protagonista.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/10/2021