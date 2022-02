Jaguar Land Rover Rent, basta con il solito noleggio. Come funziona

Da JLR, un servizio a breve medio termine al passo coi tempi. Perché flessibile e iper personalizzato. Come fare per aderire

Acquisto o noleggio? Questo è il dilemma. Non solo: il noleggio inteso come possesso ''mascherato'', quindi di lungo periodo, oppure come esperienza ''spot'', da assaporare solo all'occorrenza? Jaguar Land Rover Rent si candida come risposta universale. L'orizzonte temporale, il modello specifico, i canali per la comunicazione: scegli tutto tu.

LA FILOSOFIA Sempre più si impone un'idea di mobilità on demand, flessibile, sgravata di burocrazia e scadenze ricorrenti. Un approccio all'auto consapevole, ma non per questo spersonalizzato. Digitale e sostenibile, ma non per questo meno appassionato. Proprio in questa direzione si muove il Gruppo JLR, che tramite il nuovo programma Jaguar Land Rover Rent propone una modalità di noleggio ancor più semplice ed elastica del solito.

PARTNERSHIP L’iniziativa si avvale della rete di concessionarie Jaguar Land Rover e della società di noleggio Leasys Rent e si distingue per il vantaggio, rispetto a servizio dello stesso tipo, di poter guidare sempre il modello prenotato: non uno simile, bensì esattamente la Jaguar o Land Rover che si desidera. Per un noleggio che oscilla da un minimo di un giorno a un massimo di 12 mesi. Più flessibile di così...

ISTRUZIONI PER L'USO Per aderire, bastano tre soli passaggi, tutti quanti dal pc di casa o dallo smartphone. Si accede alla piattaforma dedicata, si inseriscono luogo di ritiro, periodo di prenotazione e preferenze di brand e di modello, si conferma la propria scelta completando la formalizzazione dell'ordine.

A CHI SI RIVOLGE Formula Jaguar Land Rover Rent ideale per appuntamenti importanti di lavoro ai quali presentarsi con stile e per qualunque genere di ricorrenza speciale, inclusi brevi viaggi vacanza in totale comfort e relax. Ideale inoltre anche per chi, semplicemente, magari solo per un breve periodo e senza il pensiero della gestione ordinaria, desidera avvicinarsi al mondo Jaguar Land Rover. Col classico noleggio a breve termine, solitamente questa possibilità veniva esclusa, pensateci.

