Noleggio a lungo termine: ALD Automotive stringe la mano a Corporate benefits

UNA PARTNERSHIP PER IL NOLEGGIO ALD Automotive, leader nelle soluzioni di noleggio a lungo termine e mobilità sostenibile, ha stretto una partnership con Corporate benefits, società specializzata nel mercato delle convenzioni aziendali con un bacino di circa 12.800 imprese e 8,2 milioni di utenti registrati, per fornire servizi di noleggio ai dipendenti di grandi aziende in cinque paesi europei. ALD Automotive mette così a disposizione dei dipendenti delle aziende convenzionate pacchetti di noleggio di una vasta gamma di modelli di vetture nuove e usate a tariffe scontate o con offerte promozionali speciali. Il valore aggiunto offerto da ALD Automotive è insito nei servizi, che includono la manutenzione, il cambio pneumatici, l’assistenza in caso di guasto, l’assicurazione e l’immatricolazione del veicolo con durata e chilometraggio flessibili.

Partnership ALD Automotive e Corporate benefits: un network europeoAMPIA GAMMA DI BENEFICI Questi servizi di mobilità permettono di estendere i benefici tipici delle vetture aziendali a tutti i dipendenti, rendendo semplice il loro ingresso nelle convenzioni, ma allo stesso tempo riducendo il loro coinvolgimento nell’iter contrattuale, garantendone una piena fidelizzazione. Corporate benefits ha scelto ALD Automotive come primo fornitore di servizi di noleggio a lungo termine per la sua forte presenza in Europa e per le sue piattaforme digitali. I programmi di convenzioni per i dipendenti sono ora disponibili in Austria, Belgio, Germania e Paesi Bassi. In Italia, in particolare, la collaborazione tra le due società, è attiva dal 2016. Quindi, la partnership si allarga ad altri Paesi della Comunità Europea. Ricordiamo che, attualmente, ALD Automotive è leader nel suo segmento di mercato e fornisce i propri servizi in 23 Paesi in Europa con un parco auto di 165.000 veicoli al 30 settembre 2021.

Partnership ALD Automotive e Corporate benefits: noleggio auto e convenzioni aziendaliCOSA NE PENSANO I MANAGER Patrick Ellenberger, Ceo di Corporate benefits, ha dichiarato: “Le convenzioni aziendali di ALD Automotive ci permettono di espandere i nostri programmi di sconto per i dipendenti, aggiungendo i servizi di noleggio a lungo termine alla già ampia gamma di offerte smart che forniamo alle aziende”. E ha aggiunto Annie Pin, Chief Commercial Officer di ALD Automotive: ''Siamo orgogliosi di lavorare al fianco di Corporate benefits e siamo certi che in questo modo potremo contribuire a diversificare ulteriormente i programmi di agevolazioni, dando ai dipendenti che non hanno facilità di accesso a soluzioni di mobilità efficienti, la possibilità di scegliere auto di qualità, con tutti i servizi inclusi a un prezzo scontato. Questa nuova partnership supporta il nostro piano di sviluppo strategico, ‘Move 2025’, che punta a estendere le nostre soluzioni di mobilità e ad ampliare il nostro portafoglio clienti”.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/01/2022