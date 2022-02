Nuova Range Rover Sport: stile inedito e motori ibridi, ma non solo...

PRONTI ALL’ARRIVO DELLA PIÙ PICCOLA Dopo il debutto dell’ammiraglia di Casa, la Range Rover “Classic”, per il costruttore britannico è il momento di scoprire le carte anche sul modello più piccolo, la Range Rover Sport. I test dei prototipi del SUV di nuova generazione si stanno già svolgendo su strada e questa volta sono stati immortalati in Germania alcuni prototipi pronti a salire su una bisarca. Il muletto che vedete nelle immagini veste una mimetica che lascia vedere, ora come mai, la sagoma del SUV britannico. L'inedita Range Rover Sport potrebbe arrivare fra meno di un anno, ovvero pochi mesi dopo il debutto della sorella maggiore. I nuovi avvistamenti ci suggeriscono che il SUV assumerà ancora una volta un ruolo strategico per la Casa anglosassone nel segmento premium.

Nuova Range Rover Sport: in arrivo con motori ibridiEVOLVE LO STILE ISPIRANDOSI AL PASSATO Dalle foto si notano proporzioni e misure impegnative e gli spunti di design esclusivi di questo modello visti in passato su prototipi più camuffati, sarebbero rimasti intatti. Di fatto, l'aspetto si evolverà pur mantenendo un certo family feeling, che è ciò che i clienti si aspettano dalla futura generazione. La nuova Range Rover Sport ha sbalzi visibilmente più corti rispetto alla Range Rover di segmento superiore. Un'altra differenza tra i due SUV è una coda fortemente affusolata sulla Sport. Potrebbero rimanere i sottili fanali verticali a LED, che già definiscono in modo netto la coda della Range Rover 2022. Ma utilizzando un tetto dal profilo più morbido e una coda un po’ diversa, JLR potrebbe camuffare il SUV 5+2 come un cinque posti più sportivo.

VEDI ANCHE

Nuova Range Rover Sport: design evoluto ma niente rivoluzioneDENTRO CAMBIA TUTTO Modifiche più sostanziose potrebbero essere viste all'interno, anche se si può ipotizzare che i designer JLR replicheranno i classici elementi di stile del SUV più grande come il volante a quattro razze, un ponte di comando massiccio, bocchette d'aria verticali e lo schermo da 11,4 pollici del sistema infotainment PiviPro. Maggiori informazioni sugli interni sono destinate a emergere entro la fine dell'anno, quando la Range sarà presentata in anteprima.

Nuova Range Rover Sport: cofano motore alto e fari full LEDSOTTOPELLE ALTRE NOVITÀ La RR Sport sarà supportata dalla nuova piattaforma MLA (Modular Longitudinal Architecture), che avrebbe dovuto debuttare sulla Jaguar XJ di nuova generazione, ma la berlina ammiraglia del marchio è stata cancellata all'inizio di quest'anno. L’architettura MLA supporta l'elettrificazione completa; quindi, tra qualche anno dovrebbe essere lanciata una Range Rover/ Range Rover Sport EV, come già annunciato al di là della Manica. Al momento del debutto, l'elettrificazione dovrebbe essere standard su tutta la gamma, con tecnologia mild-hybrid e plug-in hybrid a supportare motori convenzionali benzina e diesel. La Range Rover Sport di nuova generazione arriverà come modello del 2023, dalla seconda metà di quest'anno.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/02/2022