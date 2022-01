Nuova Range Rover: si allarga la famiglia con... una sorpresa

Due mesi fa ha debuttato la quinta generazione di Range Rover, l’iconico SUV di lusso che vi abbiamo mostrato in anteprima, e la promessa è stata che in poco tempo la gamma si sarebbe allargata. Oggi, quell’impegno è stato mantenuto poiché dopo le versioni con motori benzina e diesel mild-hybrid, che hanno aperto le prenotazioni del nuovo modello, la Casa britannica lancia le varianti plug-in hybrid. Il super SUV avrà quindi la sua declinazione “green” (aspettando la versione 100% elettrica nel 2024) poiché sarà in grado di percorrere fino a 113 km con la sola alimentazione elettrica, anziché i 100 km previsti quando è stato annunciato il suo arrivo. “La nuova Range Rover è il SUV di lusso più desiderabile, elegante e capace al mondo”, ha affermato Nick Collins, direttore esecutivo dei programmi per i veicoli di Jaguar-Land Rover. “I nostri propulsori per veicoli elettrici ibridi plug-in migliorano l'esperienza di guida con un notevole equilibrio tra prestazioni, raffinatezza ed efficienza, consentendo ai proprietari di viaggiare in silenzio e a zero emissioni ben oltre 100 km”. Da sottolineare che questa stima è stata fatta sul ciclo di prova WLTP e Land Rover prevede che si tradurrà in un'autonomia di almeno 88-90 km nella guida in condizioni reali.

Nuova Range Rover 2022 PHEV: lo schema meccanico del SUV inglese TRE QUARTI DEI VIAGGI A ZERO EMISSIONI In tutto, si tratta di un aumento del 13% rispetto alle aspettative iniziali e, secondo il costruttore inglese, dovrebbe consentire di completare il 75% dei viaggi con la sola energia elettrica quando la batteria è completamente carica. Obiettivo alla portata del SUV anglosassone poiché è uno dei pochi plug-in con capacità di ricarica rapida da 50 kW CC. Ciò significa che può caricare fino all'80% in meno di un'ora. Questo, afferma la casa automobilistica, lo rende uno dei PHEV con ricarica più veloce sul mercato. Offerto in due allestimenti, P440e da 440 CV e il P510e da 510 CV, combina una batteria agli ioni di litio da 38 kWh con un motore elettrico da 105 Kw (143 CV) e un sei cilindri in linea di 3,0 litri. Il modello più potente può arrivare da 0 a 100 orari in poco più di 5,3 secondi. Ma ricordiamo che la nuova Range Rover è disponibile anche con una gamma di motori a combustione interna, sia benzina sia diesel, nonché un V8 biturbo d ben 530 CV.

Nuova Range Rover 2022 PHEV: l'abitacolo extra lusso personalizzabile a piacere SUCCESSO GARANTITO, MA PER POCHI… Land Rover a dichiarato che dall’introduzione del suo nuovo sport utility di lusso, il suo configuratore online è stato utilizzato più di 2 milioni di volte, segno tangibile dell’interesse verso questo modello nonostante un listino davvero poco abbordabile. In Italia i prezzi non sono ancora stati definiti, ma nel Regno Unito, dove entrambi i modelli possono essere già ordinati, il listino della Range Rover PHEV parte da 103.485 sterline (124.200 euro al cambio attuale) per la P440e. Sul nostro mercato, questo è più o meno il prezzo della versione d’accesso SE con motore diesel MHEV; quindi, è certo un sensibile ritocco verso l’alto per le due varianti con batteria ricaricabile alla spina.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/01/2022