Una settimana al volante della Range Rover Sport P510E PHEV 2023

Parola d’ordine: pulizia. La nuova Range Rover Sport è squadrata come una cassaforte e liscia come un sasso sapientemente levigato dal vento. Anche l’ennesima rivisitazione delle linee della splendida capostipite ormai cinquantenne è riuscita perfettamente e, oltre a tenersi al passo con i tempi nello stile, la nuova Range Sport si dota di un’anima elettrificata ibrida plug-in che punta sia a ridurre le emissioni, sia a incrementare le prestazioni.

Range Rover Sport P510E PHEV 2023, 3/4 anteriore

Avvicinandomi alla Range Rover Sport 2023, mi colpiscono le fiancate alte come murate di un piroscafo. Ho da poco lasciato una nuova Range Rover e la Sport, lunghezza a parte, mi sembra anche più imponente. Il cofano è altissimo e si raccorda a una linea di cintura altrettanto alta, resa visivamente ancora più alta dal total black della parte superiore. Le minigonne allungano l’effetto visivo in altezza delle fiancate diritte, appena scolpite da segni morbidi, per un perfetto effetto parallelepipedo. Un gran bel parallelepipedo, però, dalle dimensioni taglia XL: 495x205 cm e un’altezza di 182 cm, superiore alla media del maschio italiano.

COLPO DI CODA Il frontale è piuttosto classico per una Range Rover Sport, la linea del tetto che scende verso la coda pure, mentre dove le nuove Range Rover di qualsiasi taglia stupiscono è la coda. Decisamente più creativa e fascinosa quella della sorella maggiore, per la Range Sport, invece, le luci sono annegate in una fascia che attraversa tutta la coda: non disturba la vista, anzi, ma in tema di originalità la sorellona vince a mani basse.

Range Rover Sport P510E PHEV 2023, 3/4 posteriore

PER UN LOOK PIÙ PERSONALE La nuova Range Rover Sport Autobiography che sto provando veste in Charente Grey, un grigio scuro tendente al bronzo se il sole lo illumina, un colore elegante che la stealthizza. I vetri posteriori oscurati (550 euro), il Black Exterior Pack (2.263 euro) e i cerchi da 22” Dark Grey (410 euro) completano l’effetto ombra. L’effetto Stealth esterno è abbinato a un color Deep Garnet per la pelle degli interni, un bordeaux scuro che non ha riscosso grande successo in famiglia, ma che io trovo super chic e diverso dai soliti colori disponibili per gli interni delle auto.

Se all’esterno la Range Rover Sport 2023 non stupisce per originalità ma solo per la consueta e inconfondibile eleganza, all’interno si prende la rivincita rispetto alla sorella maggiore. Lo stile è di famiglia, per la pulizia della plancia e della consolle centrale, fatta di poche linee tese, di dettagli e finiture eleganti e di pochi comandi a disturbare piani levigati e senza interruzioni, con qualche tocco di moderna eleganza, come l’abbinamento tra tessuto grigio e pelle sulle portiere.

Range Rover Sport P510E PHEV 2023, i sedili anteriori

TRA TOUCH E POMELLI La strumentazione davanti al pilota, è raccolta in uno schermo da 13.7”, un poco più grande rispetto allo schermo touch che sembra lievitare dalla plancia per l’infotaiment (13,1”). Sul tunnel centrale, oltre alla leva del cambio, il pulsante di accensione, il pomello per la regolazione del volume audio e il pomellone del Terrain Response, si trovano pochi pulsanti e due grandi pomelli multifunzione per la regolazione fisica della climatizzazione: i pomelli incorporano un display che indica la temperatura impostata per l’abitacolo o per i sedili, oppure la velocità della ventola, funzioni selezionabili tirando o spingendo il pomello. Pratico, facile e funzionale. Per la regolazione fine, come quella delle due zone posteriori, si ha accesso a un menu completo sul grande display centrale.

PURIFICA L'ARIA Il nuovo sistema di infotainment Pivi Pro è un sistema moderno, completo e anche piuttosto facile da utilizzare: al primo livello posso fare scorrere nove widget riassuntivi che, toccati, danno accesso alle funzioni principali: dalle solite, come audio e telefono, per esempio, ad altre specifiche per una Range Rover Sport, come quelle dedicate al fuoristrada, dalla profondità del guado agli angoli di inclinazione laterale e longitudinale, fino al monitoraggio della qualità dell’aria. Sono affascinato da questa funzione: a ogni semaforo controllo la qualità dell’aria e il livello di polveri sottili all’esterno e all’interno dell’abitacolo, quest’ultimo sempre ottimale grazie alle funzioni di filtraggio e ionizzazione (510 euro).

Range Rover Sport P510E PHEV 2023, dettaglio della plancia

COME CUCIRSELA ADDOSSO Ovviamente, a bordo lo spazio non manca, con grandi sedili a disposizione per tutti, e trova il suo spazio vitale anche il quinto passeggero, con spazio per le spalle e per le gambe anche di chi siede al centro. I sedili anteriori di questa Range Rover Sport Autobiography hanno mille regolazioni: è sufficiente utilizzare i classici cursori a forma di sedile posti sui pannelli delle portiere, oppure premere il pulsante dedicato sul tunnel centrale, per attivare una schermata del display centrale in cui scegliere e attivare il massaggio, regolare l’altezza e l’inclinazione del poggiatesta, l’ampiezza delle imbottiture laterali dello schienale o la profondità della seduta, oltre alla pressione e la posizione del supporto lombare.

MISSIONE IKEA Sulle nuove Range Rover i motori elettrici sono un po’ ovunque, anche per regolare e ripiegare i sedili posteriori. Le batterie sono disposte sotto ai sedili, quindi non levano spazio al bagagliaio che ha comunque una soglia di carico piuttosto alta. Il vano di carico è ampio e profondo e, riesce a offrire 647 litri per i bagagli, fino a 1.491 in configurazione a due posti. Il vano di carico è largo circa 120 centimetri, profondo da uno a due metri con cinque o due posti.

Range Rover Sport P510E PHEV 2023, il bagagliaio

Il pacco batterie della Range Rover Sport 510P ha una capacità notevole, 38,2 kWh (netti 31,8 kWh), tanto da dichiarare 113 chilometri di autonomia, ovvero circa 80/90 nell’uso reale. Alimentano un motore elettrico da 105 kW (143CV) che lavora in coppia con un sei cilindri turbo a benzina da 400 CV e 550 Nm tra 1.500 e 5.000 giri. Insieme offrono una potenza di sistema di 510 cavalli tra 5.500 e 6.500 giri, nomen omen, e 700 Nm di coppia massima tra 1.500 e 5.000, quanto serve ai 2.810 chilogrammi della Range ibrida plug-in per scattare da 0 a 100km/h in 5,4 secondi, fino a 242 km/h, o 140 km/h con la sola spinta elettrica. Il cambio è l’automatico ZF a otto marce, con l’immancabile, per una Range Rover, riduttore per affrontare il fuoristrada più impegnativo. La trazione è integrale con frizione a dischi multipli e il differenziale posteriore è bloccabile a controllo elettronico.

La posizione di guida è alta, direi altissima, ma al volante trovo una posizione di guida ben disegnata, con il volante bello verticale e, scendendo al massimo con la seduta, nemmeno troppo in piedi. Le mille regolazioni comprendono anche un completo ed efficace sistema di massaggio e mi aiutano a sentirmi ben fasciato e supportato dal sedile, sia nei viaggi, sia quando voglio verificare quanto di vero ci sia nello Sport che dichiara nel nome. Mi trovo bene con l’infotainment, come ho detto, ma vorrei comandi meno tricky per le funzioni selezionabili con la leva delle frecce nella parte centrale degli strumenti, come il computer di bordo e alcuni settaggi: mi fa pensare a Windows 11, quando talvolta nella sua grafica moderna e pulita propone schermate del vecchio Windows.

Alla guida della Range Rover Sport P510E PHEV 2023

NELLA GIUNGLA URBANA Se le dimensioni esterne possono incutere un poco di timore, al volante la nuova Range Rover Sport è un’auto facile facile da guidare anche in città e in spazi stretti. La forma squadrata aiuta a percepire gli ingombri, anche se il montante anteriore in alcune situazioni è un po’ invadente e la posizione di guida a volte è anche troppo alta per vedere bene le auto più basse e percepire le distanze. In aiuto nelle manovre viene innanzitutto il completo sistema di telecamere che coprono ogni angolo e forniscono una visione chiara e aiutata da una ottima grafica di quanto ci circonda. Il sistema è dotato anche della funzione cofano trasparente che fornisce una vista di quanto si trova davanti e tra le ruote anteriori , utile soprattutto in fuoristrada, ma anche in qualche situazione cittadina. A fornire un grande aiuto in manovra sono anche le ruote posteriori sterzanti che consentono alla nuova Range Rover Sport un diametro di sterzata di soli 11,3 metri: fantastico, si fa manovra dove sarebbe impensabile altrimenti.

SPECCHIO SPECCHIO DELLE MIE BRAME Mi piace molto lo specchio retrovisore Clearsight, che trasmette quanto ripreso dalla telecamera nascosta in una delle due pinne squalesche poste sul tetto: la visione è grandangolare e può far sembrare chi ci segue un poco più lontano di quanto sia in realtà, ma è impagabile di notte, quando la visione è completa come in un film e in tutte le occasioni in cui si caricano bagagli fino al tetto o quasi (nel mio caso quasi ogni viaggio…). Ora, che sono già passato a provare un’altra auto, mi manca.

Range Rover Sport P510E PHEV 2023, panoramica della plancia

ELETTRIZZANTE Quanto è Sport? La scheda tecnica promette bene, e la promessa è mantenuta. Fino a quando c’è carica nelle batterie, con tutta la spinta del motore elettrico a disposizione a dare manforte al sei cilindri turbo, la Range Rover Sport 510P scivola via veloce e felina in qualsiasi situazione, dalla partenza al semaforo, al sorpasso fino alla ripresa in autostrada: la spinta è notevole, sempre corposa e silenziosa, con il sound del sei cilindri piacevole a ogni regime.

QUANTO CONSUMA Anche a batteria scarica la Range PHEV scatta veloce in tutte le situazioni, è soltanto meno morbida e vellutata nelle partenze da fermo, al semaforo per esempio, dove il sei cilindri deve fare (quasi) tutto da solo per spostare il giga parallelepipedo. Stando attenti a sfruttare al meglio la rigenerazione dell’energia in frenata e decelerazione, però, il sistema lavora bene e riesce a garantire un aiuto nei primi metri a ogni semaforo. I consumi sono proporzionati alle dimensioni con una sezione frontale da furgone e alle sue quasi tre tonnellate di peso. A batteria scarica si percorrono circa 8 km/litro, a batteria carica circa 2/3 km/kWh: a benzina o a elettroni caricati alla colonnina si spende più o meno la stessa cifra a chilometro, si spende di più in elettrico caricando alle colonnine veloci da 80 centesimi al kWh.

Range Rover Sport P510E PHEV 2023, il navigatore nel display da 13,1 pollici a centro plancia

USATE IL NAVIGATORE! La Range PHEV capisce quando entro in città e passa alla modalità elettrica automaticamente se le batterie sono cariche e, per utilizzare al meglio la carica vale sempre la regola valida per le ibride plug-in moderne, quella di impostare la destinazione sul navigatore anche se si conosce la strada a menadito per consentire al sistema di scegliere come ottimizzare l’uso dell’energia elettrica, per consumi ed emissioni.

COME VA NEL MISTO Quanto è Sport tra le curve? Ho messo alla prova il giga parallelepipedo su una strada difficile per un’auto con questa massa e questo baricentro, una strada di collina con curve, controcurve, curve strette e curve larghe, dossi e avvallamenti improvvisi e, soprattutto il solito fondo fatto di rappezzi e cedimenti tipico delle strade dei nostri Appennini. La Range Rover Sport 510P mi ha stupito, anche senza mettere mano al pomellone del Terrain Response per selezionare la modalità più sportiva, provando addirittura la modalità ECO, oppure lasciando premuto il pomellone e attivando, così, la modalità Auto.

Range Rover Sport P510E PHEV 2023, comando del Terrain Response sulla console centrale

A DISPETTO DELLA MASSA La Range è un vero giocattolone, si muove tra una curva e l’altra con una leggerezza e una facilità di controllo da auto decisamente più compatta e leggera. Lo sterzo è preciso, comunicativo e ha sempre il giusto peso per consentirmi di scegliere le traiettorie senza incertezze. Le ruote posteriori sterzanti rendono più ampie anche le strade più tortuose e rendono fluida e veloce qualsiasi curva o curvone autostradale. Potenza e coppia erogate rapidamente ma con dolcezza non mancano per gestire al meglio l’uscita di curva e le sospensioni pneumatiche adattive svolgono il loro lavoro in maniera impeccabile, anche quando le provoco sul peggiore dei fondi possibile. I grandi cerchi da 22” gommati 285/45 R22 fanno il loro lavoro nel passare con leggerezza sulle buche più piccole e le sospensioni, oltre a tenerli sempre ben attaccati alla strada, offrono un ottimo livello di comfort anche sulla peggiore strada appenninica.

NEI LUNGHI VIAGGI Si questa Range ibrida è Sport nel nome, ma è sempre una Range Rover, ovvero comfort innanzitutto. E, anche in questo caso, si comporta sempre bene, con un comfort fatto di sedili a prova di qualsiasi taglia e di qualsiasi schiena, fatto di una rombosità del sei cilindri sempre piacevole, di piacere di guida e di sospensioni perfettamente disegnate. Dove la Range Rover Sport 510P non mi ha soddisfatto al 100% è nella rumorosità in viaggio: malgrado la Range Rover Autobiography sia dotata di serie di doppi vetri acustici non è una delle auto più silenziose, l’aerodinamica non è perfetta e produce un rumore di fondo diffuso, non è fastidioso ma presente.

Al volante della Range Rover Sport P510E PHEV 2023

È una scelta di stile quella tra le due nuove Range Rover, Sport o classica, ancora più che sul prezzo e dimensioni. Ho sempre apprezzato di più la sorella maggiore, meno ovvia e più chic, ma questa ultima generazione mi trova più dalla parte della Sport, me la sento più cucita addosso e mi sento meno trasportato, più attivo alla guida. Per una nuova Range Rover Sport P510e plug-in hybrid non si spendono meno di 142.000 euro, il medesimo powertrain è disponibile in alternativa soltanto abbinato all’allestimento First Edition che costa 3.000 euro in più. Se ci si accontenta dei 440 cavalli di sistema della versione plug-in hybrid P440e in allestimento Dynamic si spendono poco meno di 115.000 euro.

GLI OPTIONAL IRRINUNCIABILI L’allestimento Autobiography è già dotato di tutto e di più, incluso anche l’impianto HiFi Meridian con 18 altoparlanti e 825 Watt e, se non siete audiofili senza speranza, penso si possa tranquillamente fare a meno dell’upgrade Meridian Signatur con 1700 Watt e 26 altoparlanti. Optional consigliati il sistema di filtraggio e ionizzazione dell’aria (513 euro) e i vetri posteriori oscurati (550 euro) per l’effetto total black della parte superiore.

Motore 6 cilindri, 3,0 litri benzina turbo plug-in hybrid Potenza massima complessiva 510 CV da 5.500 a 6.500 giri Coppia massima complessiva 700 Nm da 1.500 a 5.000 giri Autonomia 113 km Ricarica 40 minuti fast charge (80%); 5,0 ore a 7 kW; 15 ore da presa domestica Capacità batteria 38,2 kWh lordi - 31,8 kWh utilizzabili Velocità 242 km/h 0-100 km/h 5,4 secondi Cambio Automatico a 8 rapporti Trazione Integrae Dimensioni 4,95 x 2,05 x 1,82 m Bagagliaio Da 647 a 1.491 litri Peso 2.810 kg Prezzo Da 142.000 euro