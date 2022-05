Video: lo stunt fuori di testa di Jessica Hawkins per Range Rover Sport

Risalire con la nuova Range Rover Sport il ripido canale di scolo di una diga, contro la corrente dell'acqua che aumenta sempre di più. Il rischio acquaplaning è in agguato, ma anche una boccata d'acqua nel filtro dell'aria potrebbe far piantare il motore: se qualcosa va storto, l'auto verrà trascinata via dalla corrente fino a un precipizio di 90 metri. È una sfida alla morte degna del mago Houdini quella compiuta dalla pilota Jessica Hawkins, che in più riprese tradisce la sua preoccupazione. Guardate qui sotto il video dell'impresa.

NERVI D'ACCIAIO Nonostante tutto, in un video fradicio di adrenalina, ancora più che dell'acqua della diga, questa donna dai nervi d'acciaio (che compete nella W Series e figura tra gli stuntmen dei film di James Bond) affronta la sfida e la paura, portando a casa il risultato ''al primo tentativo'' sottolinea qualcuno. Dimenticando che un secondo tentativo, da quanto si capisce, non l'avrebbe avuto. Chapeau.

Jessica Hawkinsdavanti alla caduta che l'attende se qualcosa va storto

IL COMMENTO DI JESSICA Teatro dell'impresa, la diga Karahnjukar in Islanda: “La forza dell'acqua che precipitava dal canale di scolo era mozzafiato, vista della valle. Guidarci sapendo che una caduta di 90 metri mi aspettava in fondo al pendio, se le cose fossero andate storte, ha reso questa la guida più impegnativa che abbia mai intrapreso. Nonostante il pendio ripido e l'acqua impetuosa, la Nuova Range Rover Sport faceva sembrare tutto facile. La sua trazione, la compostezza e la visibilità hanno ispirato così tanta fiducia che ho potuto godermi l'intera esperienza'', dice Jessica. Ma a vedere le immagini, non sappiamo se crederle fino in fondo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/05/2022