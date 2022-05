Nuova Range Rover Sport, segui la diretta streaming della world premiere

È il Game Day, è il giorno del reveal di nuova Range Rover Sport, la Range che meglio di ogni altra mescola il design, il lusso e il dna fuoristradistico Land Rover, con eccezionali proprietà dinamiche. Asfalto o terra, pianura o montagna, città o sentieri selvaggi: quale che sia il contesto, da sempre la Range Sport si adatta che è un piacere. Dopo nuova Range Rover, tocca a lei: appuntamento stasera martedì 10 maggio 2022 alle ore 20.00 in punto. Dove? Proprio qui sotto. Clicca Play quando è il momento, o anche qualche minuto prima. Vedrai, ne vale la pena. Se è vero come è vero che la testimonial della world premiere è nientemeno che Jessica Hawkins, la stunt woman di No Time to Die...

VEDI ANCHE

ULTIM'ORA Dalle immagini sin qui trapelate, tra scatti rubati e teaser ufficiali, da nuova Range Rover full-size - con le dovute differenze - Range Rover Sport terza generazione prende in prestito non solo la piattaforma MLA (Modular Longitudinal Architecture), ma anche l'espressione del volto, la forma del ''sedere'', altri particolari come ad esempio le maniglie porta a scomparsa. Analogie e differenze anche all'interno, dove l'infotainment Pivi Pro sfrutta sempre un quadro strumenti digitale e un display centrale da 13,1 pollici, ma il cui arredamento viene rifinito in modo del tutto individuale. Motori diesel e benzina mild hybrid, benzina plug-in hybrid, benzina-e-basta nel caso del nuovo potente 8 cilindri. Appuntamento al tramonto per conoscere anche i minimi particolari.

Nuova Range Rover Sport, il teaser degli interni

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/05/2022