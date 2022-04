Nuova Range Rover Sport, appuntamento al 10 maggio. Video teaser

Manifestatasi nuova Range Rover, tocca ora alla variante ''sbarazzina''. A un decennio o quasi di distanza (la seconda generazione nasce nel 2013), anche Range Rover Sport è pronta per la metamorfosi. La data da segnarsi a calendario è il 10 maggio: come aperitivo, due foto sfuggenti e un mini video trailer. Dalle foto, qualcosa si vede. Nella clip, dell'auto non c'è traccia ma in compenso c'è Jessica Hawkins, la stunt woman di No Time to Die: pochi fotogrammi, ma intrisi di pathos.

Range Rover Sport redefined | May 10 2022#RangeRoverSport pic.twitter.com/v0KW38oRtO — Land Rover (@LandRover) April 25, 2022



ISTANTANEA Torniamo sulle foto, le prime di nuova Range Rover Sport senza tuta mimetica. Le immagini rivelano i nuovi fari, più slanciati rispetto a Range Rover full-size, le maniglie porte a filo di carrozzeria (come Range Rover full-size), uno schema di verniciatura bicolore rossa e nera.

VEDI ANCHE

New Range Rover Sport | May 10th 2022 #RangeRoverSport pic.twitter.com/ftjP8sgGfc — Land Rover Ireland (@LandRover_IE) April 26, 2022



MINIMAL Land Rover ha condiviso anche una foto teaser degli interni, in particolare della plancia, dal layout leggermente differente rispetto a Range Rover. In generale, si presume che l'abitacolo presenterà elementi di design piuttosto simili, benché meno opulenti, al fratello maggiore.

Nuova Range Rover Sport, gli interni

MOTORI Abbiamo già sorpreso i tecnici JLR testare nuova Range Rover Sport con una varietà di propulsori, inclusa un'edizione SVR alimentata dal 4,4 litri V8 biturbo da 600 cv di origine BMW, la stessa unità che come domicilio ha anche l'avantreno di BMW X5 M e X6 M. Versioni meno estreme utilizzeranno una versione del V8 BMW depotenziata, una configurazione ibrida leggera del sei cilindri in linea diesel e benzina da 3,0 litri, infine l'ibrido plug-in sempre basato sul 3 litri a 6 cilindri (e non più, con ogni probabilità, sul 2 litri 4 cilindri) con quasi 80 km di autonomia in modalità EV. A proposito: nuova Range Rover Sport 100% elettrica è data per certa, ma non farà parte dell'offerta di lancio. Ci ritroviamo il 10 maggio.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/04/2022