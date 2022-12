Jaguar F-Pace Plug-in, più autonomia in EV. Tutte le novità 2023

Per F-Pace P400e, la percorrenza ad emissioni zero cresce del 20%. Come evolve il resto della gamma del luxury SUV made in UK

A volte ritornano. Sul mercato dal 2016 e sottoposta all'unico significativo aggiornamento nel 2020, Jaguar F-Pace ora ''razionalizza'' la sua gamma: il model year 2023 introduce piccoli aggiornamenti tecnologici sull'intera offerta, più miglioramenti in chiave efficienza sul modello ibrido plug-in. F-Pace MY23 ordinabile entro dicembre 2022, siamo in attesa dei listini prezzi.

PHEV Montando un pacco batteria più grande, ora da 19,2 kWh anziché da 13,6 kWh, Jaguar F-Pace P400e può ora raggiungere 65 km di guida puramente elettrica, rispetto all'autonomia di 53 km dell'auto precedente. Bonus EV, quindi, del 20% in più. Vedi infografica.

F-PACE TEAM Accanto alla versione ibrida ricaricabile, il SUV ammiraglio del Giaguaro continua ad essere offerto anche nel 2023 con motori diesel (mild hybrid) e benzina a quattro cilindri da 2,0 litri, con 163/204 CV e 250 CV rispettivamente. A listino, sempre anche l'opzione di motori diesel e benzina (mild hybrid) sei cilindri in linea da 3,0 litri, con il primo che fornisce 301 CV e il secondo che genera 400 CV. Come prima, infine, in cima alla line-up si piazza il fragoroso F-Pace SVR con motore V8 da 551 CV. Tutti i modelli, ricordiamolo, sono dotati di cambio automatico a otto rapporti e trazione integrale.

VEDI ANCHE

LA REGOLA DEL TRE Si diceva della semplificazione della gamma. In edizione 2 litri diesel e benzina, ibrida plug-in compresa, Jaguar F-Pace MY23 disponibile in tre versioni. La specifica R-Dynamic S include cerchi in lega da 19 pollici, quadro strumenti digitale, controllo vocale Amazon Alexa e configurazione di infotainment Pivi Pro con Android Auto wireless e Apple CarPlay cablato. Inclusi anche ricarica wireless per smartphone, sistema di navigazione what3words e aggiornamenti via etere per migliorare la funzionalità del software durante il ciclo di vita dell'auto. Al secondo livello, l'allestimento R-Dynamic SE Black ottiene - tra le altre cose - cerchi da 20 pollici, finiture esterne in nero lucido, un display interattivo per il conducente e il rivestimento del padiglione in pelle scamosciata nera. Al top, i modelli R-Dynamic HSE ricevono kit estetico personalizzato e cerchi in lega da 21 pollici.

AI PIANI ALTI Dal cuore dell'offerta alle versioni superiori. Jaguar F-Pace 3.0 diesel può essere ordinata solo nei due livelli di allestimento più completi, mentre il sei cilindri in linea 3.0 benzina porta in dote la propria specifica 400 Sport, con cerchi da 22 pollici. Una configurazione a parte, ovviamente, anche per la corsaiola F-Pace SVR.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/12/2022