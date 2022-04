Jaguar F-Pace 300 Sport e 400 Sport, mild hybrid in ghingheri

Ti puoi guadagnare la definizione di SUV sportivo anche senza impilare 8 cilindri sopra l'avantreno. Ne bastano sei, e poco conta che si abbeverino alla pompa di benzina o di gasolio, e quale forma di ibridizzazione essi esprimano. L'importante, è che l'immagine sia quella giusta. E proprio ''stile superiore'' è l'espressione chiave che individua le new entry della flotta F-Pace. Intese come tappa di avvicinamento al top di gamma SVR, nuove Jaguar F-Pace 300 Sport ed F-Pace 400 Sport coniugano filosofia mild hybrid e design al bacio.

ESTERNI Allestimento Sport uguale sia livello di equipaggiamento standard più completo, sia un look personalizzato. Di default, tanto Jaguar F-Pace 300 Sport quanto F-Pace 400 Sport adottano uno styling pack a tema nero lucido, tinta cromatica che ritroviamo nei mancorrenti al tetto e nei cerchi da 21 pollici, in opzione anche 22 pollici.

INTERNI di serie i sedili anteriori regolabili in 16 direzioni con riscaldamento e ventilazione, ricoperti in pelle Windsor. Un rivestimento del padiglione in pelle scamosciata è poi combinato con impiallacciature Satin Charcoal per la console centrale e il cruscotto. Ciliegina sulla torta, il tetto panoramico in vetro fisso dotato di illuminazione ambientale regolabile in 30 colori. Per quanto riguarda l'infotainment, il display touchscreen Pivi Pro da 11,4 pollici è dotato di sistema di navigazione, connettività Apple CarPlay e Android Auto, inoltre - come per il resto della gamma F-Pace 2022 - controllo vocale integrato e assistenza Amazon Alexa.

PROPULSORI Un equipaggiamento, due motorizzazioni diverse. F-Pace 300 Sport monta il noto sei cilindri in linea Ingenium diesel da 3,0 litri con tecnologia mild hybrid 48 Volt tramite un generatore di avviamento a cinghia. Sviluppa 301 CV e 650 Nm di coppia, trasmettendo la trazione a tutte e quattro le ruote tramite un cambio automatico a otto rapporti. Dal canto suo, sotto la sigla F-Pace 400 Sport si cela il sei cilindri in linea da 3,0 litri turbo benzina - sempre assistito da rete elettrica da 48 Volt - da 400 CV e 550 Nm di coppia, valori che su strada esprimono uno 0-100 km/h in 5,4 secondi e una velocità massima di 250 km/h.

IN VENDITA Sia la 300 che la 400 Sport sono infine offerte con tutti i sistemi dinamici adattivi e configurabili di Jaguar, per consentire al guidatore di modificare a piacimento le impostazioni dell'acceleratore, dello sterzo e delle sospensioni. Per gli utenti più ''pigri'', una suite di sensori adatterà automaticamente i parametri alle condizioni di guida. Per ora solo nel Regno Unito, ordini già aperti e prezzi rispettivamente di 62.250 sterline e 68.520 sterline.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/04/2022