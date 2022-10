Jaguar C-Type Continuation 70-Edition, viva la regina di Le Mans

Quando una muta di Giaguari se ne andava a spasso per le piste in giro per il mondo, e seminava il panico. Il marchio annuncia la rivoluzione elettrica, ma del passato ha nostalgia. Da Jaguar Classic, ecco due esclusive C-Type Continuation per celebrare i successi pionieristici del dopoguerra. Impreziosite dalla sigla ''Edition-70'', verranno costruito nello stabilimento all'avanguardia di Jaguar Classic Works di Coventry.

DISCO MUSIC Jaguar C-type Continuation segue di settant'anni le C-Type che grazie - anche - a freni a disco all'avanguardia, spadroneggiavano nelle competizioni anni Cinquanta. Episodio simbolo, la 24 Ore di Le Mans del 1953: quell'anno Jaguar iscriveva quattro vetture, al traguardo rispettivamente prima, seconda, quarta e nona. L'equipaggio vincitore Tony Rolt - Duncan Hamilton percorreva oltre 2.500 miglia a una velocità media di 105,85 mph, battendo il record precedente e diventando la prima vettura a conquistare il titolo con una velocità media di oltre 100 mph.

VERDE INGHILTERRA C-Type Continuation ''70-Edition'' è stata verniciata esclusivamente con colori e finiture evocativi, con badge smaltati in argento realizzati a mano, cuciture e ricami ''70-Edition'', il numero di gara 70. Un esemplare è rifinito in Verbier Silver con interni in pelle rosso mirtillo, l'altro è un tributo diretto alla campionessa del 1953, nome di battaglia C XKC051, ed è rifinita nel British Racing Green del Works Team con una pelle scamosciata verde. Ogni ''70-Edition'' viene fornita con un alloggiamento chiave su misura e una placca sul cruscotto del partner Deakin & Francis, i più antichi gioiellieri manifatturieri d'Inghilterra (fondazione: 1786).

MACCHINA DEL TEMPO Realizzati a mano in oltre 3.000 ore, tutti i modelli C-Type Continuation saranno costruiti secondo le specifiche del 1953, utilizzando gli stessi metodi e tecniche di costruzione. Sotto il corpo in alluminio si nasconde un sei cilindri in linea da 3,4 litri da 220 CV con carburatori Weber 40DCO3: nove mesi di lavoro. In generale, l'attenzione ai dettagli è maniacale: le foto del serbatoio del liquido dei freni del modello originale mostrano staffe che senza alcun dubbio erano progettate per un altro veicolo, e che sulla Tipo C non servivano a nulla, ma per autenticità, tutte le Continuation mantengono questa anomalia.

UN PENSIERINO? Le prime C-Type Continuation sono complete e sono già in consegna. Mettiamo che tu voglia configurarne una: per gioco, o sul serio. Beh, comunque l'indirizzo è quello del visualizzatore 3D di Jaguar Classic.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/10/2022