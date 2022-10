F-Type 75, fine della storia: è l'ultima sportiva Jaguar a benzina

O si converte al ''green'', oppure anche un carnivoro Giaguaro è destinato all'estinzione. Jaguar sopravviverà, a sparire sarà solo la sua sete di benzina. Dal 2025 solo Jaguar full electric, sportive comprese, iconica F-Type compresa. This Is The End, per chi volesse accaparrarsi l'ultima edizione in assoluto della coupé/cabriolet di Coventry, questo è il (triste) momento. Jaguar F-Type 75 ed F-Type R 75 la special edition ''testacoda'': celebra tre quarti di secolo di storia del marchio, scrive la parola ''fine'' su un'intera epoca.

FUORI Tra i tocchi da maestro, la speciale verniciatura metallizzata Giola Green, la sagoma stilizzata del modello sul battitacco in acciaio inossidabile e - dentro - al centro del cruscotto, i cerchi da 20 pollici con finitura in nero lucido.

DENTRO Abitacolo provvisto di Black Pack di serie, inoltre di sedili ad alte prestazioni in pelle Windsor, rivestimento del padiglione in tessuto scamosciato e l'immancabile quadro strumenti digitale da 12,3 pollici.

PROPULSORI F-Type 75 offerta sia con 4 cilindri turbo da 2,0 litri (potenza di 300 cv), sia con V8 sovralimentato da 5,0 litri (450 cv). Quanto alla supersportiva F-Type R 75, sotto il cofano sempre l'edizione del V8 sovralimentato da 575 CV e 700 Nm di coppia (da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi, velocità massima di 300 km/h).

ASSETTO E a proposito di prestazioni: ambedue le edizioni speciali si avvalgono di sospensioni Adaptive Dynamics e giunture posteriori realizzate con pressofusioni di alluminio leggere e rigide, che, insieme ai cuscinetti delle ruote più grandi, offrono - secondo Jaguar - un controllo ad elevata precisione della zona di contatto del pneumatico, traducendosi in una sensazione di sterzata ancora più connessa. Di serie anche il differenziale posteriore attivo elettronico.

PREZZI Consegne di Jaguar F-Type 75 ed F-Type R 75 a partire da gennaio 2023 in Gran Bretagna e successivamente anche negli altri Paesi. Prezzi per l'Italia non comunicati: ci aspettiamo cifre a partire da 90.000 euro circa per la Coupé, da poco meno di 100.000 euro la Convertibile.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/10/2022