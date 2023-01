Jaguar I-Pace MY23: una rinfrescata al look e poco più

Il SUV elettrico britannico si regala una seduta dall'estetista. Qualche novità per gli esterni, nessuna novità per interni e motore

Da quando Jaguar I-Pace è stata lanciata nel 2018, una lunga serie di nuovi concorrenti ha preso d'assalto il mercato delle elettriche. Per conservare un posto al sole, urgeva aggiornamento. Detto, fatto. Dotato di una serie di nuovi dettagli di design e di una gamma di finiture ristrutturata, I-Pace 2023 già ordinabile anche in Italia da gennaio. Dunque, quali cambiamenti?

ESTERNI Le proporzioni complessive restano invariate, tuttavia fa ora la sua comparsa sulla griglia anteriore un pannello più liscio rifinito in grigio anziché in nero, insieme a un nuovo logo Jaguar nero e argento. Anche le lamelle delle prese d'aria anteriori sono rifinite in grigio, mentre gli elementi inferiori della carrozzeria, compresi i battitacco e il diffusore posteriore, sono ora in tinta con la carrozzeria. Disponibili anche nuove tonalità di vernice grigio satinato, mentre le cornici dei finestrini, gli specchietti retrovisori e gli stemmi posteriori sono ora di colore nero.

POWERTRAIN Esattamente come prima, l'unica opzione di propulsione è una configurazione a doppio motore elettrico e a quattro ruote motrici da 400 cv e 696 Nm di coppia. Identiche perciò anche le performance: I-Pace accelera da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e, grazie a un pacco batteria da 90 kWh, può percorrere fino a 470 km con una singola carica. Grazie alla capacità di ricarica CC da 100 kW, è possibile aggiungere 125 km di autonomia in soli 15 minuti, mentre una ricarica completa utilizzando una wallbox domestica da 11 kW richiede 8 ore e mezza. Funzioni di ricarica e di precondizionamento del veicolo, come sempre, gestibili anche tramite app per smartphone Jaguar Remote.

VEDI ANCHE

INTERNI Immutato, infine, anche il design dell'abitacolo, completo già di serie di sistema di infotainment Pivi Pro con touchscreen da 10 pollici al centro del cruscotto, mini display del climatizzatore e quadro strumenti completamente digitale. Inclusi anche Apple CarPlay wireless e Android Auto wireless, insieme al controllo vocale Alexa e alle funzionalità di aggiornamento via etere.

IL LANCIO Gamma per l'Italia composta dagli allestimenti R-Dynamic SE (fari a LED con luci diurne caratteristiche, cerchi da 20'' Style Diamond Turned, illuminazione dell'abitacolo configurabile, ricarica dispositivi wireless) e R-Dynamic HSE (fari Matrix LED, cerchi Diamond Turned con contrasto Gloss Dark Grey, tetto panoramico fisso, sedili anteriori elettrici a 16 regolazioni riscaldabili e rinfrescabili, impianto audio Meridian Sound System). Ordini aperti, prezzi rispettivamente a partire da 96.400 euro e da 104.500 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/01/2023