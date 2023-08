Quando lusso fa rima con sportività (e comfort): la prova di Jaguar I-Pace

Durante la prova di Jaguar I-Pace sono andato a recuperare un’amica in stazione a Milano. Dopo un paio di km mi ha chiesto quanto costasse la macchina su cui stava viaggiando. “Qualche spicciolo meno di centomila euro”, ho risposto. La domanda successiva è stata cosa potesse mai giustificare un prezzo del genere. La risposta razionale è “nulla”, ovviamente. La risposta emotiva, invece, è “tutto”. Jaguar I-Pace è una delle auto più belle, curate, meglio rifinite, confortevoli, divertenti e dall’assetto al limite del perfetto che abbia mai guidato quest’anno, e forse nella vita. Una full immersion di comodità, lusso, raffinatezza e piacere di guida.

Prova di Jaguar I-Pace R-Dynamic SE 400 CV: visuale frontale

Senza perdersi in mille rivoli descrittivi, resta il fatto che a distanza di cinque anni dal suo debutto le linee di I-Pace rimangono pazzesche, con un look da concept car che non riesce a passare inosservato (e le maniglie a scomparsa contribuiscono non poco al risultato finale). Il muso, in particolare, così corto e con quei parafanghi tondi che sembrano disegnare il profilo dell’auto, non è poi così lontano dalla splendida estetica da videogame di fine millennio (spoiler per puristi: mi riferisco in particolare a Motorhead di Digital Illusions e Gremlin Interactive). Dietro è forse un po’ meno originale, ma non per questo meno riuscita: la coda è tronca, il lunotto quasi orizzontale, sormontato da uno spoiler scolpito che lo ricopre quasi interamente. E due “spalle” enormi che le regalano tanta presenza su strada. Diffidate da chi vi dice che non compra un’auto per la sua bellezza (o per quanto gli piace, che è la stessa cosa).

Una volta saliti a bordo si capisce perfettamente il significato dell’espressione “lusso senza ostentazione”. La qualità la vedi con gli occhi, prima ancora di toccarla con le mani, nei materiali e nelle finiture, negli accostamenti e nelle lavorazioni, e poi la senti sotto i polpastrelli, nelle plastiche morbide (anche nella parte bassa dell’auto) e nei rivestimenti imbottiti. Un lusso che si sposa con discrezione alle doti sportive dell’auto, sottolineato da sedute avvolgenti con poggiatesta integrato, una sagoma interrotta solo dall’elegante feritoia cromata all’altezza del collo.

Prova di Jaguar I-Pace R-Dynamic SE 400 CV: l'abitacolo

LA COMODITÀ È UN LUSSO Il fatto che i sedili siano ben contenitivi, che abbiano le regolazioni elettriche con memoria e il riscaldamento (ma non la ventilazione: in estate, una mancanza che si fa sentire) sono meri dettagli che perdono di importanza di fronte alla loro comodità e accoglienza. Qualità che gambe e schiena apprezzano al termine di un viaggio di 4 ore ininterrotte, al termine del quale ti scopri riposato come quando sei partito, pronto a fare inversione e tornare indietro senza colpo ferire.

Prova di Jaguar I-Pace R-Dynamic SE 400 CV: tanto spazio per due adulti seduti dietro

COMODI IN QUATTRO Che potesse essere un’auto spaziosa me l’aspettavo: sbalzi corti, 4,68 m da un paraurti all’altro e un passo che sfiora i tre metri permettono di accomodare serenamente due stangoni anche dietro, che oltretutto trovano un pavimento quasi piatto, con un piccolo rigonfiamento al centro. Un eventuale quinto viaggia un po’ sacrificato, ma ormai questo lo sappiamo. In compenso, I-Pace svela un lato inatteso, quello di auto pratica e comoda per la vita di tutti i giorni, con tanti portaoggetti e tasche varie a portata di mano, portaocchiali al soffitto (rivestito, of course), prese USB davanti e dietro. Manca giusto la piastra di ricarica wireless per gli smartphone, che è diventata di serie sul più recente MY24.

Prova di Jaguar I-Pace R-Dynamic SE 400 CV: finiture di pregio e materiali ricercati

A PROVA DI TRASLOCO Nella vita di tutti i giorni ci metto anche quelli dedicati ai traslochi e alle grandi spese nei centri commerciali: ben rifinito (c’è anche la copertura di plastica per la serratura) e rivestito in morbida moquette, il bagagliaio ha una capacità di 656 litri, che diventano 1.435 abbassando gli schienali. Un valore tutt’altro che modesto: concorrenti dirette come Mercedes EQC o BMW iX3 hanno una capacità di carico rispettivamente di 500 e 510 litri. Va meglio con Tesla Model Y, che parte da 600 litri, e ci si avvicina giusto Audi Q8 (631 litri), che però è lunga quasi cinque metri.

Prova di Jaguar I-Pace R-Dynamic SE 400 CV: capiente il bagagliaio

DAVANTI INVECE... A sedili abbassati il pavimento non è perfettamente piatto, ma rimane senza scalini e caricare oggetti ingombranti non è un problema, anche per la bocca di carico larga e regolare, il portellone elettrico e l’altezza da terra non eccessiva. Due soli appunti: ancorché in plastica soft touch, la cappelliera è grande e ingombrante, e non ci sono tasti per abbassare le sedute dal bagagliaio. Piccolo (10,5 litri) il frunk anteriore, rivestito in moquette scura, dove trova spazio giusto il cavo di ricarica.

Prova di Jaguar I-Pace R-Dynamic SE 400 CV: la console centrale

TRE SCHERMI... Tanta la tecnologia a bordo: il cruscotto digitale ha un’ottima definizione e può essere personalizzato a piacimento per tenere sott’occhio tutte le informazioni di cui si ha bisogno, dai consumi alla mappa del navigatore. Per modificare la grafica si deve però agire sulla piccola rotella nella razza sinistra del volante, che ha movimenti delicati e richiede precisione (ergo, ci si distrae facilmente: meglio farlo a vettura ferma). Il display centrale dell'infotainment è più inclinato rispetto a quelli verticali che siamo soliti vedere ultimamente, ma rimane ben leggibile e senza riflessi anche in pieno sole; rispetto alle prime versioni di I-Pace è più veloce, reattivo, dalla grafica intuitiva e con la connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless. Il terzo schermo è quello del climatizzatore, più in basso nella console, che lavora in combinata con le rotelle: in perfetto stile Range Rover - le due case fanno parte dello stesso gruppo - cambiano funzione a seconda che vengano tirate o premute.

Prova di Jaguar I-Pace R-Dynamic SE 400 CV: le rotelle multifunzionali nel tunnel centrale

... PIÙ UNO C’è un quarto schermo, ed è quello del retrovisore, che passa da normale specchietto (sempre un po’ buio per via dei vetri oscurati) a display che inquadra quanto ripreso dalla telecamera nascosta nella “pinna” sul tetto. Optional da 750 euro, permette di regolare l’immagine nell’inclinazione e nella luminosità, ed è un toccasana quando si viaggia a pieno carico o al buio, perché l’occhio digitale vede meglio al buio. Come altri già provati altrove (Honda e, Nissan Ariya) anche questo display costringe a qualche sforzo con gli occhi per la messa a fuoco, ma la risoluzione e la frequenza di aggiornamento superiori affaticano meno la vista.

CHICCA FINALE Chiudo con un piccolo dettaglio, che rivela tutto l’understatement inglese di Jaguar: quando si spegne l’auto, i pulsanti su volante e console spariscono alla vista, lasciando solo anonime, ma eleganti, superfici nere lucide.

Prova di Jaguar I-Pace R-Dynamic SE 400 CV: sportiva e lussuosa

La sportiva elettrica inglese è il paradigma dell’esperienza di guida nel lusso, con potenza in abbondanza, avvolti nel completo silenzio. I due motori da 200 CV ciascuno, montati sui due assi di trazione, spingono sempre fortissimo, anche scegliendo le modalità di guida più risparmiose. Lo sterzo ha una risposta precisa, impeccabile, che segna la strada senza incertezze; quasi impercettibile il rollio nei cambi di direzione, grazie al torque vectoring di serie e alle preziose sospensioni ad aria. Queste ultime sono un optional da 1.652 euro, e permettono di alzare e abbassare l’auto di quasi 5 cm: utili nel caso passaggi ostici, e non solo in fuoristrada. Da vera sportiva anche la frenata, sempre potente e con un impianto che non si affatica neppure dopo un uso intensivo. La frenata rigenerativa decelera fino a 0,4 g, e la sua intensità può essere regolata dall’infotainment: al livello più alto la I-Pace può essere guidata usando solo l’acceleratore, modulando anche la frenata.

Prova di Jaguar I-Pace R-Dynamic SE 400 CV: visuale di 3/4 anteriore

TI AIUTA SE SEI A SECCO Le modalità di guida sono tre: Eco, che taglia l’erogazione dei motori, la più equilibrata Comfort e la sportiva Dynamic, che permette di apprezzare la bontà del telaio e delle sospensioni, e che mette a disposizione del conducente tutta la potenza disponibile, aumentando sensibilmente la risposta dell’acceleratore e la prontezza dello sterzo. Nei casi di emergenza è disponibile anche una modalità a bassa alimentazione, accessibile dall’infotainment, che “spegne tutto”: condizionatore, musica e display (anche quello del cruscotto), guadagnando un buon 5% di autonomia complessiva. In questa modalità anche il motore passa in modalità utilitaria.

Prova di Jaguar I-Pace R-Dynamic SE 400 CV: oltre 400 km di autonomia

SILENZIO, PARLA JAGUAR Il comfort di bordo è assoluto: l’insonorizzazione dell’abitacolo protegge da tutto quello che accade fuori, al punto da annullare quasi del tutto la sensazione di velocità: premi l’acceleratore, come se ti stessi muovendo in una zona pedonale, e senza rendertene conto sei già a cento all’ora. A rendere piacevole ogni viaggio, anche in città, le ruote da 20” dell’auto in prova (se volete, su richiesta si arriva fino a 22”, ma il comfort ne risente).

Prova di Jaguar I-Pace R-Dynamic SE 400 CV: la presa di ricarica, potenze fino a 100 kW

Alla fine della prova, con oltre 1000 km macinati tra autostrada, città e un po’ di montagna (con una velocità media di 59 km/h), il computer segnava una media di 22,7 kWh/100 km, un valore molto vicino a quello dichiarato dalla casa inglese. Con una batteria da 90 kWh sotto il pianale, questo si traduce in un’onesta autonomia complessiva di 400 km. Usando la I-Pace solo in città, o comunque prevalentemente nel misto extraurbano, si riescono a superare agilmente i 500 km. Converrete con me, tuttavia, che si tratta di uno spreco enorme. La ricarica in corrente alternata accetta potenze fino a 11 kW, mentre quella in corrente continua fino a 100 kW, per accumulare fino a 250 km di autonomia in poco meno di trenta minuti.

Prova di Jaguar I-Pace R-Dynamic SE 400 CV: il cruscotto digitale si personalizza nella grafica

CHE CALDO! Nella torrida estate 2023 è difficile muoversi con il condizionatore spento: se volete stare al fresco, sappiate che il climatizzatore pesa per circa il 10% dei consumi. In generale, se proprio vogliamo trovare un piccolo difetto alla I-Pace, l’efficienza energetica complessiva potrebbe essere migliorata. E poi c’è il problema del surriscaldamento: dopo essere rimasto per ore sotto il sole battente, è successo in un paio di occasioni che il sistema operativo della I-Pace desse qualche segno di debolezza: nell’infotainment alcune schermate diventano nere e alcune icone spariscono; più grave, è successo che il mantenitore di corsia puntasse tutto a sinistra, costringendomi a disattivarlo per un tratto di viaggio.

Prova di Jaguar I-Pace R-Dynamic SE 400 CV: l'inconfondibile badge sul portellone

Semplificato rispetto al debutto, il listino di Jaguar I-Pace si limita alle versioni R-Dynamic SE e HSE, con prezzi rispettivamente di 96.400 euro e 104.500 euro. Quello della nostra prova era il modello “base” (diciamo così), con l’aggiunta di qualche accessorio che migliora ulteriormente l’esperienza a bordo: il tetto panoramico fisso con tendina ad azionamento elettrico (1.441 euro), le sospensioni elettroniche, lo specchietto retrovisore digitale, i vetri posteriori oscurati e i sedili extra lusso (tutti riscaldabili, con memoria quello del guidatore, a 1.996 euro). Il prezzo finale dell’esemplare in prova è di 99.807 euro. La versione HSE aggiunge un sacco di comodità, ma anche gli utili fari a matrice di LED, l’impianto audio Meridian e l’head-up display.

Dimensioni 4.682 x 2.101 x 1.566 mm Passo 2.990 mm Peso 2.151 kg Bagagliaio 656/ 1.435 litri Potenza 400 CV / 294 kW Coppia 696 Nm Accelerazione 0-100 km/h 4,8 secondi Velocità massima 200 km/h Trazione Integrale Capacità batteria 90 kWh Potenza ricarica AC 11 kW Potenza ricarica DC 100 kW Autonomia (WLTP) 470 km Consumo medio 22 kWh/100 km Capacità di traino 750 kg

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/08/2023