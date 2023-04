Nissan Ariya: il SUV elettrico che arriva dal futuro. Video

Ecco a voi Ariya, ovvero l’elettrico di seconda generazione Nissan! Dimenticatevi le forme composte e lineari di Leaf (prova su strada), qui si scommette tutto su forme toniche e scolpite, su interni pensati per coccolare i passeggeri e su soluzioni tecnologiche all’avanguardia in grado di mettere a suo agio anche il più accanito degli elettroscettici.

MANGA STYLE

Il look di Nissan Ariya è in forte rottura con lo stile visto su modelli come Qashqai e X-Trail (qui la nostra prova). Diciamo che si è puntato tutto su un design audace: con un frontale dominato da una griglia nero opaco e da luci LED affusolate, che sembrano incise da un colpo netto di katana. A guardarla bene questa Ariya ha un aspetto quasi da fumetto Manga, sbalzi ridottissimi con una linea di cintura alta, che la fa sembrare davvero mastodontica.

Nissan Ariya 3/4 anteriore

SPAZIO A VOLONTÀ

Ma è all’interno che Ariya stupisce! Sia davanti che dietro c’è davvero tantissimo spazio: il tunnel centrale è scomparso lasciando il posto a una penisola che si muove avanti e indietro elettricamente. Non ci sono più ingombri per gambe e ginocchia, che possono quindi muoversi liberamente. Lo stesso discorso vale per chi siede dietro con il pavimento completamente piatto, che consente al terzo occupante di accomodarsi tranquillamente al centro del divanetto. La plancia è un vero tripudio di tecnologia, forse fin troppo ostentata: al centro ci sono i comandi del clima con feedback aptico retroilluminati. L’azionamento non è intuitivo, in quanto non basta sfiorare il logo luminoso per attivare la funzione, tocca premere fino a quando non si riceve una vibrazione di conferma.

Nissan Ariya: gli interni

SOLUZIONI PRATICHE Disseminati qua e là tantissimi cassetti per svuotare le tasche: ce n’è uno ad apertura elettrica sotto il cruscotto, uno di fronte al passeggero e l’immancabile pozzetto nel poggia braccio. Sempre comoda infine, la custodia per gli occhiali sul parabrezza. Parabrezza che fra l’altro ha una vetratura generosa, con montanti sottili che generano pochissimi ingombri in manovra. Su Ariya si è deciso di puntare sulla qualità senza badare a spese. Quasi assente la plastica rigida, sostituita ovunque da un bel mix di Alcantara e simil pelle soft-touch. Unica nota un po’ stonata, il lembo inferiore della plancia. Il rivestimento dovrebbe ricordare il legno, ma al tatto tradisce la natura sintetica. Se come ho detto l’abitabilità è un vero plus di Ariya, il bagagliaio forse è un po’ sottodimensionato. Su questa versione a trazione anteriore la capacità minima è di 468 litri che si riducono a 415 se si opta per la versione quattro ruote motrici. Nonostante l’imboccatura ampia e la forma regolare del piano, la soglia è molto rialzata da terra. A migliorare la situazione ci pensa però la copertura del doppiofondo modulare, divisa in più parti per organizzare meglio la disposizione dei bagagli.

Nissan Ariya: la penisola elettrica mobile

MOTORE PIMPANTE

L’auto misura 4,6 metri in lunghezza, 1,85 metri in larghezza per 1,66 metri in altezza: il terreno di caccia di Audi Q4 e-tron e Skoda Enyaq. Sotto il cofano (privo di frunk) troviamo un motore elettrico da 242 CV di potenza di picco per 300 Nm di coppia. Peso in ordine di marcia 2.126 kg - di certo non una piuma - anche se lo 0-100 km/h resta sorprendentemente sotto gli 8 secondi. La velocità massima è limitata invece a 160 orari. Nonostante la differenza di centimetri, Nissan Ariya nasce sulla stessa piattaforma (la CMF-EV) di Renault Megane E-Tech (qui la nostra prova). Pensate che fra i due modelli ballano qualcosa come 40 centimetri.

Nissan Ariya: motore

BATTERIA CAPIENTE La batteria che alimenta questa Ariya è da 87 kWh, che dovrebbe garantire un’autonomia in condizioni ottimali di 525 km. Il dato, in una situazione di utilizzo reale si riduce però a poco meno di 400 km. La ricarica veloce in HPC arriva fino a 130 kW, con il 20-80% di batteria che si ricarica in circa 40 minuti. Il caricatore interno standard è da 7,4 kW, significa che da una colonnina in alternata avrete bisogno di più di 12 ore per un pieno. In alternativa c’è l’opzione da 22 kW, che riduce sensibilmente l’attesa. A questa potenza dovrete attendere più o meno 4 ore.

Nissan Ariya: il bagagliaio con il cavo di ricarica Modo 2

IMPRESSIONI DI GUIDA

La prima cosa che mi sento di dire da dietro al volante è che la posizione di guida è davvero molto rialzata! Anche con il sedile posizionato in basso resto sempre molto sollevato da terra. Non sono proprio a mio agio, visto che la testa è a pochi centimetri dal soffitto. Di certo il tetto panoramico non aiuta, considerando che ruba parecchio spazio in verticale. Con questa linea di cintura alta, le vetrature poi sono un po’ sacrificate, il che significa che filtra meno luce, e in effetti - nelle ore più buie - l’abitacolo resta poco illuminato. Il retrovisore è digitale, lo trovo comodo anche se ci si deve un po’ abituare e di notte la nitidezza dello schermino cala notevolmente. Gli sbalzi ridotti poi mi danno l’impressione che il cofano sia davvero cortissimo, ciononostante ho sempre la sensazione di dominare bene la strada. Da buona elettrica la risposta dell’acceleratore è sempre pimpante e pronta. Se si vuole spremere per bene gli oltre 200 CV meglio selezionare il profilo Sport.

Nissan Ariya: test drive

REGEN NON REGOLABILE Peccato però che la frenata rigenerativa non sia regolabile, ma gestita interamente dall’elettronica con il sistema e-pedal che intensifica il regen consentendo di guidare quasi esclusivamente dosando il gas. Lodevole la taratura del pedale del freno, non noto mai lo stacco fra rigenerazione e decelerazione meccanica. Tutto ciò lo si apprezza soprattutto in città, dove Ariya fa segnare anche i consumi migliori 18,5 kWh/100 km contro i 25 kWh/100 km registrati in autostrada. Di questa Ariya apprezzo sicuramente l’ottima insonorizzazione interna, si viaggia nel silenzio assoluto, con le sospensioni (al posteriore c’è un raffinato multilink) che lavorano egregiamente su tutti i fondi, nonostante i cerchi da 20 pollici. La guida è votata al comfort, la si apprezza senza forzare eccessivamente la mano, con lo sterzo leggero che agevola le manovre e parcheggi (qui c’è pure il tasto per il parcheggio automatico).

Nissan Ariya: la prova

ADAS, VERSIONI E PREZZI

Sul fronte della sicurezza Ariya mette a disposizione la guida assistita di secondo livello all’interno della suite ADAS Pro-Pilot. L’offerta si articola su un unico allestimento (Evolve) e 3 motorizzazioni. Si parte dai 57.800 euro della Evolve 63 kWh 2WD, passando per i 64.300 euro della 87 kWh sempre 2WD della prova e arrivando infine ai 68.300 euro della top di gamma 87 kWh 4WD da 306 CV e con sistema di gestione della coppia e-4orce.

Nissan Ariya: badge posteriore

SCHEDA TECNICA NISSAN ARIYA EVOLVE 87 KWH 2WD

Motore Anteriore elettrico Potenza di picco 242 CV Coppia massima 300 Nm Prestazioni Vel. max. 160 km/h (autolimitata) | da 0 a 100 km/h in 7,6 sec. Trazione Anteriore Dimensioni 4,6 x 1,85 x 1,66 m Passo 2,77 m Posti 5 Peso in ordine di marcia 2.126 kg Bagagliaio A partire da 468 Batteria Ioni di litio da 87 kWh (lordi) Autonomia (misto WLTP) 525 km Consumi (misto WLTP) 18,4 kWh/100 km Potenza max. ricarica 130 kW in DC (20-80% in circa 40 minuti) Prezzo A partire da 64.300 euro

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 10/04/2023