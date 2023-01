Nissan Ariya: dal polo nord all'Antartide a 0 emissioni. Video

Dal Polo Nord magnetico fino all’Antartide con un’auto elettrica? A molti potrà sembrare un’idea folle e irrealizzabile, ma per l’avventuriero Chris Ramsey e sua moglie Julie si tratta invece di un traguardo raggiungibile. Co-protagonista di questa epica sfida ''Pole to Pole'' è nuova Nissan Ariya e-4ORCE (qui tutti i dettagli), SUV a zero emissioni giapponese con doppio motore e trazione integrale elettrica. Dopo scrupolosi interventi di modifica, indispensabili per affrontare il viaggio transcontinentale, Ariya e i coniugi Ramsey percorreranno più di 27.300 chilometri dal Canada al Sud America in condizioni estreme, rendendo Ariya il primo veicolo a motore a compiere tale viaggio.

PRONTA A TUTTO Per muoversi sui terreni ostili e impervi dell'Artico, del centro America e dell'Antartide, Nissan Ariya e-4ORCE è stata irrobustita dal preparatore Artic Trucks con elementi di rinforzo per la carrozzeria. A ciò si sono aggiunte sospensioni rialzate e passaruota svasati per ospitare pneumatici di grandi dimensioni. Ma la vera sfida in un viaggio di questo genere resta, sempre e comunque, la ricarica della batteria, di cui - al momento - non vengono forniti i dettagli. ''Osiamo fare ciò che gli altri non fanno, Nissan e il suo team di pionieri stanno davvero spingendo ai limiti la tecnologia elettrica, favorendo la transizione verso un mondo più pulito, più sicuro e più inclusivo. Con questa ambiziosa spedizione, speriamo d’ispirare altri in tutto il mondo, dimostrando le straordinarie capacità dei veicoli elettrici'', ha commentato Clíodhna Lyons, Vice President Product and Services Planning Nissan.

ISPIRAZIONE La spedizione temeraria di Chris e Julie Ramsey fungerà inoltre da severo banco di prova per le capacità del sistema Nissan e-4ORCE. Grazie al suo bilanciato equilibrio tra erogazione e controllo della potenza, la trazione integrale elettrica di Ariya potrebbe davvero rivelarsi un alleato fondamentale per i due giovani esploratori. Ariya è il fulcro del programma Nissan Ambition 2030, la visione a lungo termine dell'azienda per potenziare la mobilità a zero emissioni e favorire la diffusione su larga scala dei veicoli elettrici (qui le parole dell'AD Marco Toro).

