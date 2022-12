Ora Brian O'Conner è anche omino Lego. E guida la sua Nissan Skyline

Siamo sotto Natale e ogni tentazione vale. La linea Speed Champions di Lego offre agli appassionati fantastiche repliche in miniatura di numerose auto rese popolari dal mercato, dalle corse, anche dal cinema. Dal prezzo particolarmente abbordabile, l'ultimo set consiste nella iconica Nissan Skyline GT-R, serie R34, apparsa in ''2 Fast 2 Furious'', il secondo atto di un franchise che ha fatto epoca. Nel film, a guidare la sportiva giapponese è il protagonista Brian O'Conner, interpretato dal compianto Paul Walker. Il biondo Paul/Brian siede anche sul mini sedile della mini GT-R. Un modo simpatico di alimentare il ricordo di un attore, suo malgrado, diventato leggenda troppo presto.

COMING SOON La Lego Skyline GT-R è il secondo set Speed Champions di un veicolo Fast and Furious: a inangurare la serie è stata la Dodge Charger R/T del 1970 di Dominic Toretto. Sebbene non sia stato ancora ufficialmente comunicato, il prezzo sarà probabilmente di 19,99 dollari come tutti gli altri set Speed ​​Champions ad auto singola. Fonte JB Spielwarenm, rivenditore Lego per la Germania, il kit esce a gennaio 2023 in 319 pezzi. Proprio come gli altri prodotti della serie.

VEDI ANCHE

UN LEGO DA FILM La minifigure di Brian O'Conner è inclusa nel set, mentre l'auto è rivestita nella sua celebre verniciatura argento e blu. Dettagli come le ruote e l'ala aftermarket sono stati replicati in modo abbastanza accurato. Altri elementi, come il tuning carrozzeria dei primi anni Duemila, forse nel mezzo in mattoncini su piccola scala non si sono tradotti con altrettanta precisione. All'interno, invece, due tocchi di classe: la guida a destra di una classica Skyline di importazione, le bombole di protossido di azoto in luogo del sedile passeggero. Ready? Go!

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/12/2022