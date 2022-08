Come volete la vostra Camaro Z28 del 1969, chiusa o decappottabile?

Ecco (anche in video) la splendida Chevrolet Camaro Z28 in versione mattoncini LEGO, con tante possibilità di personalizzazione

La muscle car americana rimarrà sempre un sogno per moltissimi di noi, ma è (anche) a questo che servono i LEGO, giusto? A dar vita e concretezza a sogni in formato ridotto, che si tratti di una Camaro del 1969 oppure del Millenium Falcon, di un quadro di Van Gogh o del guanto di Thanos.

LEGO Chevrolet Camaro Z28, visuale di 3/4 del modello

RUOTE VINTAGE L’ultima arrivata in casa LEGO è la Chevrolet Camaro Z28 del 1969, leggendaria muscle car americana trasformata in un modello da collezione con livrea nera, i caratteristici cerchi argentati e la possibilità di essere ampiamente personalizzata: si possono infatti cambiare i colori delle strisce da corsa sulla carrozzeria (grigie, bianche o rosse), montare i fari anteriori classici o a scomparsa, e perfino tenere il tetto chiuso oppure aperto, con i sedili del divano posteriore in bella vista. A questo si aggiungono il dettagliato motore V8 sotto il cofano, uno sterzo funzionante, portiere, cofano e bagagliaio apribili.

LEGO Chevrolet Camaro Z28, i sedili

DIMENSIONI, PEZZI Il modello della Camaro Z28 è lungo 36 cm, largo 14 cm e alto 10 cm. I pezzi che lo compongono sono ben 1.458.

ACCESSORI Insieme all’auto, nella scatola si trovano dadi decorativi da appendere allo specchietto retrovisore, una tessera stampata raffigurante una rivista automobilistica, e due targhe a scelta.

LEGO Chevrolet Camaro Z28, dettaglio della coda

QUANDO ESCE La Chevrolet Camaro Z28 è disponibile da oggi sullo store LEGO e nei negozi ufficiali, al prezzo consigliato di 169,99 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 01/08/2022