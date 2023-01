Vendesi la Nissan GT-R (mai) usata da Sebastian Vettel

La GT-R Black Edition del pluri-iridato F1 ha percorso appena 150 km. Sarà anche per questo che è in vendita al modico prezzo di...

È alla ricerca di un nuovo padrone, è bene che si sappia, tuttavia, che nella vita precedente era abituata bene. Molto bene. Sia perché abitava a casa di Sebastian Vettel. Sia perché lo stesso Vettel la trattava con i guanti. Per non dire che non l'ha mai presa in mano proprio. Nissan GT-R Black Edition, annata 2012, la miseria di 150 km percorsi in un decennio. Quando si dice ''come nuova''. Con il virtuale timbro del campione come ciliegina sulla torta.

ARANCIA MECCANICA Rifinita in una semplice tonalità di nero metallizzato, la GT-R del pilota tedesco è equipaggiata degli esclusivi cerchi Rays da 20 pollici, un'esclusiva della serie Black Edition. Le pinze dei freni verniciate in arancione aggiungono un tocco di trasgressività, mentre in abitacolo non mancano i caratteristici sedili avvolgenti Recaro rivestiti in pelle nera e rossa.

ORA NON HO TEMPO In vita sua, il quattro volte campione del mondo di Formula 1 ha posseduto una serie invidiabile di supercar, tra le quali una Ferrari Enzo e una Mercedes SL 65 AMG Black Series. Sebbene questa GT-R non sia certamente la più preziosa della collezione, resta pur sempre un oggetto con il suo perché. Senza contare quel chilometraggio da esemplare da salone, garanzia di una meccanica in perfetto stato e una carrozzeria praticamente immacolata. Evidentemente Vettel, di mettere alla prova le qualità del suo 3,8 litri V6 biturbo da 530 cv, preso com'era dal lavoro, deve aver completamente rinunciato. Buon per chi subentra sul libretto di circolazione.

CONTRO-SALDI La Nissan GT-R ''Vettel Edition'' è ora custodita presso la società Mechatronik di Pleidelsheim, Baden-Württemberg, Germania. E in vendita a un prezzo di 250.000 euro. Per un esemplare della generazione R35, fanno un sacco di soldi, è vero. Diciamo che la cifra comprende anche il blasone dell'ex proprietario. Non proprio un ''manico'' qualsiasi.

