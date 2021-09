Novità auto

Nessun intervento al motore V6 biturbo: GT-R T-spec uguale aggiornamenti estetici e nuove tinte esterne. Non arriverà in Italia

La novità sta nel particolare e si ferma solo in superficie, tuttavia ogni nuova variante a tema GT-R merita menzione. Mostrata in patria un po' a sorpresa tramite un evento trasmesso in streaming (vedi sotto), Nissan GT-R T-spec una nuova edizione speciale da distinguersi per due nuovi colori e una gamma di funzionalità aggiornate. Ecco quali.

DETTAGLI GT-R T-spec ottiene innanzitutto parafanghi anteriori ancor più larghi della Track Edition, insieme a cerchi in alluminio forgiato Rays verniciati in oro e uno spoiler in fibra di carbonio. Si aggiungono al quadro d'insieme specchietti in tinta con la carrozzeria, condotti del cofano neri e badge dedicati. Ad arrestare la T-spec, infine, sono gli stessi freni carboceramici solitamente montati sulla Nismo.

Nissan GT-R T-spec Edition, freni carboceramici

DOVE TI HO GIÀ VISTO? Dagli accessori ai colori, le due tinte Millennium Jade e Midnight Purple. Il verdino Jade è il medesimo originariamente offerto sulla GT-R V-Spec II Nur, una delle edizioni più rare mai create: solo 718 ne vennero prodotte in totale, e solo 156 indossano il Millenium Jade. A sua volta, il violetto è una interpretazione moderna del Midnight Purple III di GT-R V-Spec, versione ultralimitata a sole 132 unità. Il nuovo modello include anche una speciale opzione interna Mori Green, con dettagli in pelle scamosciata semi-anilina perla, distintivi speciali e un rivestimento del padiglione in Alcantara.

GT-R T-spec, gli interni

MOTORE Nissan GT-R T-spec continua col V6 biturbo da 3,8 litri da 565 CV e 467 Nm di coppia, cioè i valori standard (la versione Nismo, anch'essa ancora in vendita, raggiunge 600 CV e 652 Nm). Cambio automatico doppia frizione a sei rapporti, trazione integrale. T-spec in vendita dall'inverno in USA e Giappone: nessun piano, per ora, di esportarla anche in Europa.

Listino Nissan GT-R

Allestimento CV / Kw Prezzo GT-R Black 570 / 419 108.600 € GT-R Prestige 570 / 419 111.200 € GT-R Track 570 / 419 120.600 € GT-R Nismo 600 / 441 210.800 €