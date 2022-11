Lewis Hamilton fa il matto per strada con la Nissan GT-R. Il video

A far fumare le gomme son buoni tutti, ma per far fumare addirittura la leva del cambio di una Nissan Skyline, lì sì che ci vuole un campione del mondo. Nella fattispecie Lewis Hamilton, che delle sue bravate notturne al volante della coupé giapponese ha fatto un video postato su Instagram: che gli ha creato qualche imbarazzo e che vi proponiamo qui sotto.

TUTTI SCONTENTI, TRANNE LUI Non è chiaro se certe manovre siano state condotte in aree private oppure no. Di certo Hamilton si trovava in Giappone, su una Nissan Skyline R34 GT-R a noleggio. Da un lato le autorità giapponesi non hanno gradito, ma soprattutto a lamentarsi sarebbe stato l'autonoleggio, visto che le derapate a ruote fumanti sembra abbiano prodotto il surriscaldamento della trasmissione. Ah, anche la FIA non sarebbe contenta del cattivo esempio dato dal Campione in fatto di sicurezza stradale, e la Mercedes potrebbe non approvare il video di Lewis alla guida di un'auto di altro brand. Ops!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/11/2022