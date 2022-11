Hamilton racconta la cena organizzata per salutare Vettel: "Seb ha fatto un grande discorso"

TUTTI INSIEME PER SEB Giovedì sera tutti e 20 i piloti della stagione 2022 di F1 si sono riuniti in un ristorante di Abu Dhabi per cenare assieme. La serata è stata organizzata da Lewis Hamilton in onore di Sebastian Vettel, alla vigilia del suo ultimo gran premio. L'incontro è riuscito in pieno, con le tensioni e le rivalità della pista messe da parte per celebrare uno dei colleghi più amati. Il successo dell'iniziativa è stato confermato dai tanti post di apprezzamento pubblicati sui social media dai piloti subito dopo la fine della serata.

HAMILTON SODDISFATTO Ovviamente Hamilton è stato molto contento di come è andata la cena e ha raccontato alcuni retroscena di come è nata l'idea e di come si è svolta la serata: ''Penso che fosse davvero importante, ecco perché ho chiesto al gruppo in Messico se fossero stati tutti disponibili a fare una cena per salutare Seb. Non abbiamo cenato insieme da anni, dalla Cina nel 2016, ed è stata la serata migliore. Tutti ridevano così tanto, si sono raccontate grandi storie. Seb è un grande leader. Ha fatto un grande discorso, cercando davvero di tramandare alcune delle esperienze che ha fatto in questi anni. In particolare ai ragazzi più giovani perché sono il futuro. Abbiamo scattato quella foto ed è stata la cosa più armoniosa che un gruppo di piloti abbia mai immaginato. Forse non nella storia perché ci sono immagini di altri molti molti anni fa, ma sicuramente di questi ultimi 15 anni''.

ESPERIENZA DA RIPETERE Ritrovarsi tutti assieme può essere anche un modo simpatico per discutere della F1 e del suo futuro. Hamilton ha dunque rilanciato, spiegando di voler rendere la cena di gruppo un evento tradizionale: ''Dopo ci siamo detti, facciamolo sempre. Forse lo renderemo una cosa annuale qui. Forse ne aggiungeremo un'altra durante l'anno. C'è anche molto che possiamo fare come GPDA (la Grand Prix Drivers Association, il sindacato dei piloti ndr) come gruppo unito. Abbiamo una responsabilità, abbiamo una grande piattaforma, ognuno di noi collettivamente. È incoraggiante … collettivamente ci sono molte cose di cui la F1 ha bisogno per portare avanti l'azione. Dice che stiamo facendo molte cose e spinge sulla sostenibilità, ma ci dobbiamo assicurare davvero di spingere e fare del nostro meglio in assoluto e forse la GPDA può avere un ruolo in questo''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/11/2022