Alesi scatenato dopo le voci di sostituzione di Binotto: "Palla per fare scoop"

JEAN SCATENATO La tranquilla mattinata delle PL1 del GP Abu Dhabi è stata scossa dalle dichiarazioni di Jean Alesi sulle voci emerse in settimana riguardo la sostituzione di Mattia Binotto con Frederic Vasseur. Il francese, attualmente a capo della Sauber Alfa Romeo, è stato indicato come prossimo team principal della Ferrari.

BORDATE CONTRO I MEDIA L'indiscrezione è stata lanciata in Italia per primi da Leo Turrini sul suo blog e poi dalla Gazzetta dello Sport ed è con loro in particolare che Alesi se l'è presa, pur attaccando poi in generale tutta la stampa specializzata. Intervenuto durante la diretta della prima sessione di prove libere trasmessa da Sky Sport, l'ex ferrarista ha dichiarato: ''Mi dispiace dirlo ai giornalisti di oggi, voi siete fregati da tutte queste voci che partono da Internet. È anche dannoso per voi, trovarsi in una situazione imbarazzante perché c’è uno stupido a casa che fa partire una voce''. Quando Carlo Vanzini ha sottolineato che l'indiscrezione non arrivava da internet, Alesi ha replicato: ''In Italia è arrivata da La Gazzetta dello Sport. Quando c'era il direttore Candidò Cannavò era un giornale serio, adesso non è serio. Adesso prendi questo o Novella 2000 ed è la stessa cosa. È solo una palla per fare scoop''. E quando il cronista di Sky Sport gli ha fatto notare che Turrini era stato il primo in assoluto a scriverne, Alesi ha abbozzato una frase potenzialmente pericolosa, tanto da venire bloccato dallo stesso Vanzini: ''Leo Turrini dai... il grande Leo, lo sappiamo che gli piace...''.

DALLA PARTE DI LECLERC Nel corso del suo intervento, Alesi ha parlato anche della stagione della Ferrari, difendendo Charles Leclerc e sottolineando i tanti errori del muretto: ''I risultati non sono arrivati non per la competività della macchina ma per altri motivi, come scelte clamorose di strategia''. Al pilota monegasco è però arrivato un suggerimento che sa anche di rimbrotto: ''Leclerc deve farsi sentire di meno, non di più. L’importante è la squadra. Chi comanda è il team principal''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/11/2022