Alonso gentile con Vettel e furente con l'Alpine: "Sulla vettura 14 succedono sempre queste cose"

ANCORA UNO STOP Finisce nel peggiore dei modi l'avventura di Fernando Alonso all'Alpine. Lo spagnolo, ancora una volta, è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di problemi tecnici della sua monoposto, concludendo così con l'ennesimo ritiro un rapporto andato decisamente deteriorandosi nel corso di questa stagione. Il problema emerso è una perdita d'acqua che ha costretto il team a richiamarlo ai box. Fino a quel momento, il due volte iridato era in lizza per concludere la gara in zona punti, come poi fatto dal compagno di squadra Esteban Ocon che si è classificato al settimo posto.

RIASSUNTO DELLA STAGIONE Inevitabilmente, Alonso non ha potuto fare altro che sottolineare l'ennesimo ritiro per colpe non sue: ''Purtroppo un altro problema al motore. Quindi è stato un po' il riassunto dell'anno. Purtroppo sulla vettura 14 succedono sempre queste cose, perciò ancora una. Sono felice di chiudere questo capitolo e di iniziare con nuova motivazione domani mattina con Aston Martin. Il progetto è straordinario per quello che stanno facendo in termini di reclutamento di persone, strutture, investimenti. Quindi penso che i bei tempi stiano arrivando, non vedo l'ora che arrivi il prossimo anno''.

RAFFICA DI RITIRI La lista dei problemi tecnici emersi sull'Alpine di Alonso è molto lunga e il diretto interessato ha ancora una volta dimostrato di ricordarsi tutte le occasioni perse: ''Ci sono fatti che quest'anno sono stati un po' contro di noi della macchina numero 14. Sei ritiri, ma anche alcuni problemi che non contavano come un ritiro ma di fatto lo erano, come il problema in Australia nelle qualifiche o la gara sprint in Austria che non ho nemmeno iniziato''. Lo spagnolo ha dunque ribadito la sua felicità nel voltare subito pagina iniziando l'avventura con Aston Martin: ''Penso che ci siano stati 9 o 10 problemi di affidabilità che a questo livello non sono accettabili e oltretutto sono tutti accaduti alla mia macchina. Quindi sono felice di finire e iniziare domani con la prova sedile all'Aston Martin e martedì con il test delle gomme. Speriamo sia un nuovo progetto con più fortuna''.

L'OMAGGIO A VETTEL Riguardo alla gara di Yas Marina, Alonso nel corso dei primi giri si è trovato a seguire da vicino Sebastian Vettel, impegnato nella lotta per l'ottavo posto con Ocon. Rispetto al solito, lo spagnolo è stato molto meno aggressivo, limitandosi a seguire da vicino il tedesco. Non un comportamento casuale, a sentire quanto spiegato dallo stesso Alonso: ''Non volevo attaccare Seb. Volevo solo fare qualche giro dietro di lui e divertirmi''. Un omaggio a uno dei suoi grandi rivali, di cui prenderà il posto nella prossima stagione, e forse anche un occhio di riguardo verso la sua prossima squadra che era impegnata nell'inseguimento al sesto posto nel campionato Costruttori con l'Alfa Romeo, poi sfuggito per un solo punto (i due team hanno concluso a pari punti e i migliori piazzamenti hanno premiato la scuderia con sede a Hinwil).

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/11/2022