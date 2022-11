F1 GP Abu Dhabi 2022, PL1: È sfida tra Leclerc e Perez, ma al comando c'è Hamilton

Dopo la doppietta nel GP Brasile, la Mercedes prosegue nel suo momento di grande forma. Nella, seppur poco indicativa, prima sessione di prove libere di Yas Marina, è infatti Lewis Hamilton a strappare il miglior tempo, con due decimi di vantaggio sul compagno di squadra George Russell. Terzo posto per la Ferrari che, con Charles Leclerc, paga un gap di 255 millesimi dalla vetta, seguito a ruota dal rivale per la seconda posizione della classifica Piloti, Sergio Perez.

TANTI GIOVANI Ma le PL1 del GP Abu Dhabi passeranno probabilmente alla storia per i ben otto piloti non titolari che sono scesi in pista per ottemperare alla regola che impone a tutti i team di schierare dei giovani rookie in almeno due sessioni di prove libere nel corso della stagione. Il primo della classe è stato Liam Lawson, quinto sulla Red Bull di Verstappen, con Robert Shwartzman settimo con la Ferrari di Sainz. Seguono Robert Kubica (Alfa Romeo) al 14esimo posto, con Logan Sargeant (Williams) 15esimo, Pietro Fittipaldi (Haas) 17esimo, Patricio O'Ward (McLaren) 18esimo, Jack Doohan (Alpine) 19esimo e Felipe Drugovich (Aston Martin) al 20esimo e ultimo posto.

RISULTATI E APPUNTAMENTI Dicevamo, però, di come questa sessione, vuoi per l'assenza di tanti protagonisti, vuoi per le condizioni climatiche molto diverse da quelle che ci aspettiamo di avere in qualifica e in gara (di scena in orario serale e con temperature ben più basse), sia stata poco indicativa. Un motivo in più per non perdere le prove libere 2, che vi racconteremo live minuto per minuto a partire dalle 13.45 (semaforo verde alle 14.00). Nell'attesa, qui tutti i tempi e i giri percorsi nelle FP1 del GP Abu Dhabi 2022.

12.03 - La classifica finale di questa intensa sessione di PL1:

12.00 - Bandiera a scacchi, finisce qui la prima sessione di prove libere del GP Abu Dhabi 2022.

That's a wrap for FP1 in Abu Dhabi ✅🏁



Hamilton sets the pace, with Russell and Leclerc just behind him #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/3WhrMEXr7t — Formula 1 (@F1) November 18, 2022

11.57 - Migliora ancora Shwartzman, che attualmente è impegnato nel test di un nuovo fondo che però non sarà utilizzato nel corso del weekend: si tratta, dunque, di un esemplare che viene validato in ottica 2023.

11.54 - La maggior parte dei piloti, al momento, è su gomme Soft. Buon tempo anche per Vettel e Ricciardo, che si prendono la sesta e settima posizione.

11.51 - Buon giro anche per Shwartzman, che si porta in settima piazza con gomme Soft nuove. Il pilota russo è a 4 decimi dall'omologo di casa Red Bull, Liam Lawson, attualmente quinto.

11.47 - La risposta, almeno per il momento, è no: secondo posto per Russell, che si mette a due decimi da Hamilton.

11.43 - Hamilton mette d'accordo Red Bull e Ferrari: 1:26.633 per l'inglese della Mercedes, che si mette a condurre la sessione con due decimi e mezzo di vantaggio su Lecelrc. Si lancia per il suo giro veloce con le Soft anche Russell: il neo vincitore del GP Brasile, riuscirà a battere il blasonato compagno?

A mega lap from Hamilton who goes fastest with a 1:26:633 ⏱️



It's a Mercedes 1-2 at the moment, with Russell just behind#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/8gL3o9hCer — Formula 1 (@F1) November 18, 2022

11.39 - Leclerc risponde e, dopo un primo giro abortito a causa di un sovrasterzo in curva 1, il monegasco si va a prendere la miglior prestazione di giornata: 1:26.888 per il ferrarista,che rifila 79 millesimi al rivale Perez.

11.35 - Perez torna a spingere con un nuovo treno di gomme Soft: 1:26.967 per il messicano, che precede per il momento Valtteri Bottas e Alex Albon. Si lancia anche Leclerc, con un nuovo set di Pirelli ''rosse''.

11.31 - La classifica dopo 30 minuti di PL1:

11.29 - Bandiere gialle nel primo settore: Logan Sargeant è finito in testacoda in curva 1, arrivando a pochi centimetri dalle barriere. Il pilota statunitense è poi ripartito, con le Soft nuove appena montate che però si sono già rovinate: ''Scusate, le gomme sono andate!''.

There's a spin for Logan Sargeant at Turn 1



He just managed to avoid the barriers and is back on track#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/xOjL8DWlhg — Formula 1 (@F1) November 18, 2022

11.28 - Robert Shwartzman si inserisce in decima posizione, con un secondo di gap da Perez a parità di gomme Soft.

11.24 - A proposito, invece, di Sebastian Vettel, questo è il casco scelto dal tedesco 4 volte iridato per la sua ultima gara in F1.

Sebastian Vettel’s “The Final Lap” helmet for his last Formula 1 race.



Thank you to all the fans !



Reply with a picture if you have found yourself on the helmet. More pics will follow in this thread.#AbuDhabiGP #SV5 #Vettel 🪡1 pic.twitter.com/AOkhVcpcsY — Jens Munser Designs (@JMD_helmets) November 18, 2022

11.20 - Tra i piloti non titolari, il migliore per il momento è Liam Lawson, che paga per il momento 6 decimi di gap dal compagno Perez. Poi troviamo Doohan, in decima piazza a 1.4 dalla vetta, sotto attentissima osservazione da parte di Fernando Alonso ai box.

Fernando watches on 👋



Jack Doohan is in for the Spaniard 🔁#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/u9pbHpWxZv — Formula 1 (@F1) November 18, 2022

11.15 - Continua il testa a testa tra Leclerc e Perez: dopo un nuovo miglior tempo di Charles, adesso è di nuovo Checo a riprendersi la vetta in 1:27.853. Ci sono solo 64 millesimi di gap tra i due...

11.10 - Si accende già la sfida per il secondo posto della classifica Piloti: Perez scalza Leclerc dalla prima posizione con il tempo di 1:28.159. Anche il messicano è al lavoro in questa fase con gomme Soft.

11.07 - Charles Leclerc si mette al comando della sessione con il tempo di 1:28.724. Gomme Soft nuove per il monegasco, che precede di 86 millesimi Lawson, che però è con le Hard.

11.05 - Non comincia bene la giornata di O'Ward, che sostituisce Norris in McLaren: il pilota messicano è bloccato in seconda marcia ed è costretto a rientrare ai box molto lentamente. Riuscirà a ripartire o questo suo debutto in F1 durerà soltanto un giro?

Nightmare start for Pato O'Ward 😩



He's in for Lando Norris, but there's something wrong with the car and he is now limping back to the pits #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/0q6AJbhB9D — Formula 1 (@F1) November 18, 2022

11.02 - A proposito di Drugovich, si tratta di un nome nuovo in griglia. E di nomi nuovi ne abbiamo ben 8 su 20, in questa prima sessione di prove libere del weekend: Liam Lawson guida la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen, Robert Shwartzman è al volante della Ferrari di Carlos Sainz, Pato O'Ward debutta in McLaren al posto di Lando Norris, Jack Doohan in Alpine al posto di Fernando Alonso, Felipe Drugovich in Aston Martin al posto di Lance Stroll, Robert Kubica in Alfa Romeo al posto di Guanyu Zhou, Pietro Fittipaldi in Haas al posto di Mick Shcumacher e Logan Sargeant in Williams al posto di Nicholas Latifi. I titolari torneranno in pista già nelle FP2.

11.00 - Semaforo verde e si parte! Via alla prima sessione di prove libere del GP Abu Dhabi 2022, con Felipe Drugovich e Sebastian Vettel che per primi scendono in pista.

10.55 - Questa prima sessione di prove sarà comunque poco rappresentativa dei rapporti di forza del weekend, visto che si corre in condizioni atmosferiche piuttosto diverse rispetto a quelle che avremo in qualifica e in gara (e anche nelle PL2 di scena oggi pomeriggio, dalle 14.00). Per il momento ci sono 34 gradi in pista, con l'asfalto addirittura a 47. Ma, con il calar del sole, ci aspettiamo che le condizioni mutino parecchio nel corso della giornata...

10.50 - Come già detto anche nella nostra introduzione, questo weekend sarà - almeno per il momento - l'ultimo di Sebastian Vettel in Formula 1. Nel box Aston Martin c'è un momento decisamente emozionante, con il papà Norbert che si commuove dinanzi alla primissima tuta usata da suo figlio sui kart.

Seb is here with his Dad 😊



His final FP1 session is coming up... #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/kkW48CgeR4 — Formula 1 (@F1) November 18, 2022

10.45 - Buongiorno a tutti voi, cari lettori di MotorBox! Siamo in diretta per raccontarvi le prove libere 1 del GP Abu Dhabi 2022: pronti per seguirle live con la nostra cronaca minuto per minuto?