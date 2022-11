F1 GP Abu Dhabi 2022, Diretta LIVE Qualifiche

LIVE YAS MARINA F1 La Formula 1 si appresta a vivere il weekend di Abu Dhabi, dove va in scena, nell'ormai consueta cornice notturna, l'appuntamento conclusivo del Mondiale 2022. Anche se i titoli sono già stati assegnati e il climax è chiaramente diverso rispetto a quello dello scorso anno - quando vi abbiamo raccontato il finale dell'epica sfida tra Max Verstappen e Lewis Hamilton - la rinnovata pista di Yas Marina ospita una gara comunque ricca di temi di discussione: dai rapporti decisamente freddi all'interno del box Red Bull dopo il caso scoppiato a Interlagos, alla lotta per il secondo posto della classifica Piloti e Costruttori, dove Charles Leclerc e la Ferrari cercano di imporsi rispettivamente su Sergio Perez e la rediviva e temibile Mercedes, che schiera un Hamilton che vuole mantenere il record di aver centrato una vittoria in ogni campionato disputato in carriera. E poi, come sempre, l'ultima gara è inevitabilmente anche il momento dei saluti, con l'addio (o magari l'arrivederci) a Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Mick Schumacher e Nicholas Latifi. Insomma, quello del GP Abu Dhabi 2022 è un altro fine settimana da non perdere: ve lo racconteremo come sempre con la cronaca live minuto per minuto di tutte le sessioni del weekend.

Qualifiche GP di Abu Dhabi 2022 live dalle 14.45 di sabato 19 novembre. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.