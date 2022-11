F1 GP Abu Dhabi 2022, le pagelle di Yas Marina

LE PAGELLE DI YAS MARINA Il mondiale 2022 si è chiuso ad Abu Dhabi con una classifica che ricalca pari pari l'ordine della classifica iridata di fine anno. Max Verstappen, Charles Leclerc e Sergio Perez chiudono in quest'ordine, ma i loro voti sono ben diversi, e il migliore del giorno è... Sebastian Vettel. Di seguito i voti di tutti i protagonisti del Gran Premio di Abu Dhabi.

His 15th(!) win of the year 💪@Max33Verstappen caps an outstanding season with a lights to flag victory in AbuDhabi! #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/Nh1Y9LLjn5 — Formula 1 (@F1) November 20, 2022

MAX VERSTAPPEN - VOTO 9 La solita gara tutto passo, per andare a puntellare il record di vittorie stagionali, ben 15. Come lui nessuno mai. Non gli diamo il massimo solo perché oggi non ha fatto fatica, dal primo all'ultimo giro è sempre intesta, cedendo il comando solo quando entra ai box. Nei suoi specchietti ha visto solamente il compagno Perez e solo dopo il pit-stop, per il resto una giornata noiosa per l'olandese, che vince sulla pista che lo scorso anno lo consacrò alla leggenda.

Leclerc looks like he's going to hold on for P2#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/DfroYMxnLR — Formula 1 (@F1) November 20, 2022

CHARLES LECLERC - VOTO 9,5 Oggi Charles fa la gara perfetta, riuscendo a far funzionare persino la strategia a sosta singola, mentre nella prima parte di gara aveva puntualmente sofferto i primi giri con gomma fresca, per poi recuperare due volte e minacciare Perez. La Red Bull per due volte lo anticipa, facendo rientrare il messicano, e così si decide per un azzardo che ha funzionato solo grazie alla sua brillante prestazione. Il secondo posto iridato è molto più che meritato, ora servono una macchina e un muretto all'altezza per fare l'ultimo gradino.

SERGIO PEREZ - VOTO 6 La sufficienza è solo per il podio, oggi ha perso il confronto con Leclerc pur guidando una monoposto superiore a quella del monegasco. Dopo una buona partenza e i primi giri veloci, non ha saputo gestire le gomme né nel primo stint, né nel secondo. Nel terzo attacca a spron battuto per provare a riprendere Leclerc, ma gli mancano uno o due giri per prendersi la seconda piazza, sia nella gara, che iridata.

Hamilton is asked by race control to give the place back to Sainz - which he does#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/DMixw2TLPr — Formula 1 (@F1) November 20, 2022

CARLOS SAINZ - VOTO 7 Buona gara per lo spagnolo, che ci fa divertire a inizio gara con la bella battaglia (vinta) contro Hamilton, dopo aver perso la quarta piazza al via. Una volta riconquistata, si mette a girare trattando però le gomme non bene come Leclerc, nel finale di gara stava comunque tornando sotto a Lewis Hamilton, e l'avrebbe probabilmente superato se non fosse giunto il ritiro del britannico a facilitargli il compito. Un buon quarto posto, che gli vale la conquista della top-5 nella classifica finale ai danni di Hamilton.

GEORGE RUSSELL - VOTO 6 Senza tutti i problemi incontrati da Lewis oggi probabilmente gli sarebbe finito dietro. Non ha brillato come lo scorso fine settimana e non ha neanche funzionato bene la strategia a due soste sulla sua monoposto, in più il team gli fa commettere un unsafe realese che mette la parola fine sulle speranze di podio. Una gara un po' anonima, ma un'altra top-5 per Mr. Consistency, che chiude quarto il suo primo mondiale in un top team, davanti proprio al blasonato compagno di squadra. E non è poco.

Hamilton slips back to P6 after first Sainz then his team mate Russell sweep past him



Hamilton reports over the radio that he's losing power#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/d4Ny271xj4 — Formula 1 (@F1) November 20, 2022

LEWIS HAMILTON - VOTO 6,5 Per la prima volta nella sua carriera, Lewis chiude una stagione senza vincere almeno un gran premio, macchiando un ruolino di marcia ineccepibile. Va detto che non è colpa sua, anche oggi ci mette del suo ma al via perde il confronto con Sainz al via, probabilmente anche con qualche danno alla macchina. Da lì in poi non fa nulla di sbagliato, ma è una lenta agonica strategica (la sosta singola non funziona) fino al ritiro. Ora i test e poi tanta vacanza per tornare al top il prossimo anno.

SEBASTIAN VETTEL - VOTO 10 Ma che peccato che gli abbiano sbagliato così grossolanamente la strategia. Se in Aston Martin fossero stati più scolastici sarebbe potuto arrivare in zona Norris e Ocon, forse anche davanti. Per tutto il fine settimana ha guidato all'altezza del suo blasone, ma mettergli così presto - dopo solo 14 giri - una gomma bianca e farlo andare avanti per altri 44 giri equivale a un suicidio totale. Ciò nonostante riesce a prendersi la decima posizione e quello che resterà il suo ultimo punto di sempre in Formula 1. Un personaggio come lui mancherà, chapeau Seb.

GLI ALTRI IN BREVE

LANDO NORRIS - VOTO 7,5 Il gran premio degli altri lo vince - come spesso accade - lui. Una gara lontana dalle telecamere e molto tirata contro l'Alpine di Ocon. Gli serve una monoposto migliore e può farci divertire.

ESTEBAN OCON - VOTO 7 Con questa ottava posizione chiude il mondiale davanti a Fernando Alonso, ed è la cosa più positiva per lui. Oggi ha lottato a ''centrocampo'', arrivando in scia a Norris.

LANCE STROLL - VOTO 7 Lance è l'esempio lampante dell'errore di strategia fatto dalla Aston Martin su Vettel. Con poca fatica è giunto 8° e beffando anche il compagno di squadra che meritava sicuramente più fortuna.

DANIEL RICCIARDO - VOTO 7 Nonostante le 3 posizioni in griglia, l'ultima gara in McLaren (e forse in F1) non è stata male, ha fatto funzionare la strategia a una sosta, difendendosi da Vettel nel finale e cogliendo un buon 9° posto.

YUKI TSUNODA - VOTO 6,5 Lontano dai riflettori ha fatto un buon fine settimana e una buona gara, restando costantemente davanti a Gasly nelle posizioni e nelle prestazioni. Bravo Yuki.

GUANYU ZHOU - VOTO 6,5 Dopo una buona partenza, lotta nella seconda parte del gruppo e alla fine non solo fa una gara migliore del compagno Bottas, ma riesce a tenere dietro sia Albon che Gasly.

ALEX ALBON - VOTO 7 Scattava 19° e guida una Williams, ossia l'auto più lenta del lotto. Eppure giunge 13° incollato a Zhou, merita una monoposto più veloce, vale per lui la stessa chiosa usata per Norris.

PIERRE GASLY - VOTO 5 Iniziano le insufficienze. Per tutto il weekend Pierre non ha trovato il passo, la sua ultima gara per l'AlphaTauri la chude 14° con poca infamia ma senza lode. Ora lo aspetta un'Alpine che può dargli molto.

VALTTERI BOTTAS - VOTO 6 Partire con la Hard e fare una sola sosta non paga, era meglio la classica strategia a due soste. Il 15° posto e la giornata passata nelle retrovie non lo faranno certo andare in vacanza con il buon umore.

MICK SCHUMACHER - VOTO 5 Dopo una partenza difficile (quattro posizioni perse dalla 12 alla 16), fatica a trovare il ritmo e rovina la gara di Latifi. Non il modo migliore per lasciare la Formula 1.

Latifi 💥 Schumacher



Replays show Schumacher tapping Latifi sending both drivers spinning off. The Haas driver gets a 5-second time penalty for causing a collision#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/EDmZe9EEdn — Formula 1 (@F1) November 20, 2022

KEVIN MAGNUSSEN - VOTO 5,5 Arriva dietro al compagno nonostante il testacoda di Mick. Questo fa capire che non è stato tanto un problema di prestazione quanto di strategie, identica - la sua - a quella (perdente) usata da Bottas.

NICHOLAS LATIFI - VOTO 4,5 Finisce a muro proprio dove avvenne anche nel 2021, stavolta però senza conseguenze e senza colpe. Ciò non toglie che arriva ancora una volta ultimo, e saluta anche lui senza gloria.

FERNANDO ALONSO - VOTO 6,5 Stava facendo una buona gara, in attesa della seconda parte per attaccare Vettel e, sorpattutto Ocon, ma la sua avventura in Alpine finisce con l'ennesimo ritiro.

Alonso pulls into the pits and is out of the race after suffering reliability issues ❌



A hugely frustrating end to his time with Alpine 😫#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/7pUclbsnsQ — Formula 1 (@F1) November 20, 2022

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/11/2022