Formula 1 GP Abu Dhabi 2022, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

GP ABU DHABI IN TV Dopo lo scintillante Gran Premio del Brasile, la Formula 1 si appresta a vivere il suo finale di stagione ad Abu Dhabi, sulla pista di Yas Marina dove lo scorso anno anno andò in scena uno dei finali più epici dell'intera storia dello sport. In palio ci sono - oltre alla gloria per il vincitore del GP - il secondo posto, sia della classifica piloti sia di quella costruttori. In lizza ci sono nel primo caso Charles Leclerc e Sergio Perez, i due piloti di Ferrari e Red Bull che partono alla pari, con 290 punti a testa prima della gara araba, nel secondo caso Ferrari e Mercedes, con i tedeschi reduci dalla doppietta di Interlagos e che sperano di superare in slancio il team del Cavallino, che può però contare su un esiguo margine di 19 punti a una bandiera a scacchi dalla fine.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in chiaro in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

Max Verstappen, GP Abu Dhabi 2021

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 18 novembre

Prove libere 1: 11.00 – 12.00 (Live MotorBox dalle ore 19.45)

Prove libere 2: 14.00 – 15.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

Sabato 19 novembre

Prove libere 3: 11.30 – 13.30 (Live MotorBox dalle ore 11.15)

Qualifiche: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

Domenica 20 novembre

Gara: 14.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 19 novembre

Qualifiche: 18.30 (differita)

Domenica 20 novembre

Gara: 18.00 (differita)

Atmosfera del circuito di Yas Marina, Abu Dhabi

Lunga 5,554 km, la pista che domenica ospiterà il Gran Premio di Abu Dhabi è stata costruita sull'Isola di Yas Marina ed è dotata di 21 curve in totale e di una particolare uscita dai box tramite il sottopassaggio dedicato. Con tre rettilinei e due lunghe zone DRS, Yas Marina è entrata nel calendario del Circus iridato nel 2009 ed è stata progettata dall'architetto Hermann Tilke. Il circuito è dotato di un potente impianto di illuminazione che consente una transizione perfetta tra l'inizio della gara, programmato per le 17 locali, e la sua fine, in modo tale che il GP inizi con il sole e termini con il tramonto. Le strutture che la circondano, sottolineano la grande ricchezza economica della zona: oltre al porto turistico con gli yacht ormeggiati, è presente anche l'hotel a cinque stelle Yas Viceroy Abu Dhabi che scavalca il circuito stesso e contribuisce alla suggestiva scenografia di questa gara medio orientale. Nel 2021 la pista è stata rinnovata con un paio di modifiche sostanziali in grado di renderla molto più veloce (12-13'') e di agevolare i sorpassi. I record risalgono dunque al 2021 e appartengono entrambi a Max Verstappen, che in gara ha girato in 1'26''103, e in qualifica ha strappato la pole position con il tempo di 1'22''109.

Sole, sole, sole nelle sezioni mattutine, luna, luna, luna in quelle serali. Il consueto bel tempo mediorientale attende i piloti sull'isola di Yas, con 25° di minima e 32° di massima. Occhio, però, al vento, che potrebbe dare fastidio e portare sabbia in pista, soprattutto alla domenica. Di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 18 novembre: temperature: max 31°, min 25°; soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 53%, vento 13 km/h.

Sabato 19 novembre: temperature: max 32°, min 27°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 56%, vento 18 km/h.

Domenica 20 novembre: temperature: max 32°, min 26°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 52%, vento 27 km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni antecedenti la gara.

Pubblicato da Simone Valtieri, 15/11/2022